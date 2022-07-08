Akşener sordu, gençlerden dikkat çeken yanıtlar geldi

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “Umutla ilgili, nefes almakla ilgili sorunlar var. Ne olmalı ki bu ülkede yarına neşeyle, umutla, endişesiz bakabilirsiniz?” sorusuna gençlerden çarpıcı cevaplar geldi.

Mert ÖZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘in, “Gençler İçin Gençlerle Beraber” programının 9. bölümü yayınlandı. Gençlerin sorunlarını dinleyen Akşener, buluşmanın amacını, “Çaresiz, umutsuz ve öfkeli hisseden gençlerimizin sesini duyurmak ve mücadelelerine ortak olmak için…” diye özetledi.

“NEFES ALMAKLA İLGİLİ SORUNLAR VAR”

Akşener’in “Umutla ilgili, nefes almakla ilgili sorunlar var. Ne olmalı ki bu ülkede yarına neşeyle, umutla, endişesiz bakabilirsiniz?” sorusuna gençlerden dikkat çeken cevaplar geldi.

“ATANAMAYAN ÖĞRETMENİM GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞIYORUM”

Gençlerin konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

*Atanamayan edebiyat öğretmeniyim. Özel sektörde güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum.

*Hem umutsuz hem umutluyum. Sizlerden umutluyum.

*Liyakat sorunu var bu ülkede. Biz bu ülkenin evladı değil miyiz, zorumuza gidiyor.

MÜLAKAT İSYANI

*Birçok kurum ve kuruluşlara puanlarımız yetmesine rağmen başvurularda bulunuyoruz. Tüm şartları karşılıyoruz. Ama bir sözlü mülakat sistemi var.

*Ben orada liyakatın olduğuna inanmıyorum. Biz mücadeleyi bırakmıyoruz. Yurt dışı hayalim de var ama yurt dışına gidersem, ben olmazsam, o olmazsa, biz olmazsak kim kurtaracak bu ülkeyi.

*Başka vatanımız yok bizim. Ondan dolayı bırakmayacağız. Sürekli mücadele edeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz.

“5 YIL SONRA ŞANSIM YAVER GİDERSE ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIRIM”

*5 yıl sonra belki şansım yaver giderse asgari ücretle mesleğimi yapabiliyor olabilirim. Maalesef bu noktadayız.

*5 yıl sonrasında şu andaki bilgi birikimim 5 katı olur ama ekonomik açıdan öngörümüz yok.

*Mutluluk zaten hiç yok. Böyle bir günü dolu dolu yaşadığımı falan hiç hatırlamıyorum.

*24 saat mutlu olduğum bir günü hatırlamıyorum.

“SAÇIMIZA BAŞIMIZA BAKIYORLAR”

*Hiçbir yönden hak tanınmayan bir ülkede, hala mücadele etmeye çalışıyoruz. Hala ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Ama saçımıza, başımıza, üstümüze kolumuza ne taktığımıza bakıyorlar.

*Bana mülakatta mesleğime dair, aldığım eğitime dair ya da kullandığım programlara dahil hiçbir soru sorulmadı. ‘Bizim şirketten kimi tanıyorsun?’ diye soruldu.

*Geleceğim yok, hayat kuramam. Bir şeylere sahip olmak istesem de olamayacağıma inanıyorum.

“AFETTE EVİ YANMIŞ İNSANLARA ÇAY ATAN BUNU BİLMEZ”

*Afette evi yanmış insanlara çay atan insan bunu bilmez ki. Benzine 2 lira indirim gelmiş, dolar 1 lira düşmüş, alkış, kıyamet…Bıçağı size 8 santim saplayanın 3 santim geri çekmesi lütuf değildir…

“BİZDEN SONRAKİLERE GÜZEL BİR TÜRKİYE’Yİ BIRAKACAĞIZ”

Bir gencin, “Bizden sonrakilere güzel bir Türkiye’yi bırakacağımı düşünüyorum” sözlerine Akşener, “Diyor ki bana ‘Siz bırakamadınız, biz bırakacağız’” şeklinde espriyle karşılık verdi.

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