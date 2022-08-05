Akşener, Soylu üzerinden Erdoğan’a sordu: Cevabını bekliyoruz

İYİ Parti lideri Meral Akşener yeni bir polemiğin fitilini ateşledi: Sayın Erdoğan, sana ulaşamayan AK Partili kızlarımız bana soruyor. Süleyman Soylu’nun dediğine göre AK Parti iktidarı, 15 Temmuz 2016’ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmemiş. Bu iddia karşısındaki cevabını bekliyoruz.

Halil ATAŞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafı ziyareti için bugün Yalova’ya geldi. Akşener’in ilk durağı Armutlu ilçesi oldu.

Vatandaşlarının kendisini görmek için akın ettiği ilçe merkezinde konuşan Akşener, “İşinizi gücünüzü bıraktınız, buradasınız. Bu çok büyük bir vebal, birlikteyiz. Ama vebali var. Hakkınızı helal edin. Allah bizleri, sizlere yalan söyleyenlerden eylemesin. Sözünden cayanlardan da eylemesin” dedi.

Uzunca bir zamandır il il, ilçe ilçe, dükkan dükkan gezdiklerini ifade eden Akşener, “O dükkanların içinde bugüne kadar hiç kendi partimi övmedim. Başka bir siyasi partiyi yermedim. Sadece ve sadece o dükkanların içinde, müşterilerin dertlerini, esnafımızın dertlerini dinledim. Onlardan öğrendiklerimi kamuoyu ile paylaştım. Onlarla ilgili milletvekili arkadaşlarımız mecliste sorular sordu ardından gerçek dertler konuşulmaya başlandı” dedi.

Esnaf ziyaretinde, AKP’li kadınların uyuşturucu ile mücadele sorusuna yanıt veren Akşener, “AKP iktidarı 2002 yılında başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanımız mıydı? Evet, demek ki bütün o süre içerisinde, katiyetle sayın Süleyman Soylu iddiasına göre, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış” dedi.

Akşener, “Bak Sayın Erdoğan sana ulaşamayan AK Partili kızlarımız bana soruyor; Süleyman Soylu’nun dediğine göre AK Parti iktidarı, 15 Temmuz 2016’ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmemiş. Bu iddia karşısındaki cevabını milletçe, merakla bekliyoruz. Haydi bakalım buyurun, açıklayın” ifadelerini kullandı.

SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Akşener’i sosyal medyadan hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı:

– Meral Hanım; siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. ‘Başbakan olacağın'(!) 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941’den, 2021 sonunda 270’e düştü.

– Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız… Meral Hanım; Oturduğun büyükelçilere Batı’nın halini bir sor. Ha unutmadan, Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden.

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