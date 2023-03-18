Akşener: Türk kadını güçlü olursa Türkiye de güçlü olur

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı tarafından “Kadın Yükselmezse Alçalır Vatan” başlıklı kadın çalıştaylar serisinin yedincisi, bugün Ankara’da bir otelde düzenlendi. Çalıştaya Ankara’nın yanı sıra; Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir ve Niğde’den de katılım sağlandı. Çalıştay, İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel’in açılış konuşması ile başladı.

Türkiye’nin 81 ilinde, kadınların yaşadığı sorunların birbirlerinden farklılaştığını ve derinleştiğini belirten Yüksel, bu sorunların çözümü için yerel düzeyde çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı. Kadınların yaşadığı sorunların, siyasi ve ideolojik bir amaç gütmediğini kaydeden Yüksel, her ilden muhtarları, sivil toplum örgütlerini, akademisyenleri ve iş insanlarını bir araya getirerek; çalıştaylarda, partiler üstü temsiliyeti ön planda tuttuklarının altını çizdi. Çalıştaylar sonucunda hazırlanacak olan il, bölge ve ulusal ölçekli kadın bildirgesinin önemine değinen Yüksel, başarılarıyla topluma öncülük eden kadınların zihinlere kazındığı bir Türkiye’yi yaratmak için her türlü çabayı harcayacaklarını ifade etti.

“CUMHURİYET’İN İKİNCİ YÜZYILI HER ALANDA ÇALIŞAN VE ÜRETEN KADINLARLA YÜKSELECEK”

Çalıştay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açılış ve selamlama videosu ile devam etti. Akşener konuşmasına, büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve kalkınmasındaki en büyük itici gücün, kadının toplumdaki ağırlığının değişimi olduğunu vurgulayarak başladı.

Kadınların farklılaşan sorunlarını ortaya çıkarmak, bu sorunlara yerel ölçekte politika ve çözüm önerileri geliştirmek için İYİ Parti kadın çalıştaylarının önemine dikkat çeken Akşener; Samsun, Antalya, İzmir, Sivas, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Diyarbakır olmak üzere toplam 9 şehirde, 81 ilden gelen yerel temsilcilerle gerçekleştirilecek olan çalıştayların sonucunda hazırlanacak olan il, bölge ve ulusal bildirgenin kadın politikalarına yön verecek bir kılavuz niteliği taşıdığını söyledi.

Alışılmışın dışında, erkeklere yüzde 20’lik cinsiyet kotası uygulanan çalıştaylarda Akşener, katılım sağlayan beyefendilere de selamlarını iletti. Akşener; “Türk kadını güçlü olursa Türkiye de güçlü olur. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı her alanda çalışan ve üreten kadınlarla yükselecek” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın birinci oturumu başladı. Oturum, Ankara’nın yanı sıra; Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir ve Niğde illerinin ayrı ayrı temsil edildiği yurttaş masalarında, her bir ilde yaşanan ve kadınların karşılaştığı en temel 5 sorun alanı tespiti üzerine gerçekleştirilen tartışmalar ile devam etti. Ardından temsilciler tarafından bu sorunların ortaya çıkmasındaki temel nedenler, illerin yerel dinamikleri dikkate alınarak belirlendi.

Sorun alanlarının temel nedenlerinin belirlenmesinin ardından, bu sorunların çözümü için yurttaş masalarında yerel düzeyde politika önerileri geliştirildi ve birinci oturum sona erdi. Çalıştayın ikinci oturumu, her ilin temsilcisinin yer aldığı bölge masasındaki tartışmalarla başladı. Bölge genelinde kadınların karşılaştığı sorun alanları, nedenleri ve çözüm önerileri tespiti ile tartışmalar devam etti. Çalıştay, genel değerlendirme ve kapanış konuşması ile sona erdi. ANKA