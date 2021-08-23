Akşener, Twitter’dan Boris Johnson’a seslendi: Bizim açımızdan gayri meşrudur

Yazan:
Alaturka Online
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Meral Akşener, Twitter üzerinden İngiliz Guardian gazetesinin ‘Türkiye’de ve Pakistan’da kurulacak sığınma merkezleri’ içerikli gönderisini alıntılayarak, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a seslendi.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 08:50 – 23 Ağustos 2021 Güncellenme: 08:54 – 23 Ağustos 2021

Akşener, Twitter’dan Boris Johnson’a seslendi: Bizim açımızdan gayri meşrudur

İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter üzerinden Guardian gazetesinin ‘İngiltere’nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için açık deniz sığınma merkezleri kurma planlarını’ anlattığı bir Tweet’i alıntılayarak İngiliz Başbakanı Boris Johnson’a seslendi. Akşener, Tweet’inde bu anlaşmaların gayri meşru olduğunu ve bu kamplara izin vermeyeceklerini sert ifadelerle anlattı.

“SONRAKİ SEÇİMDE ERDOĞAN GİTTİĞİNDE KAMPLARA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Akşener’in Twitter’dan paylaştığı gönderide şu ifadeler yer aldı; Sayın Başbakan Boris Johnson; Afgan mültecilerle ilgili bu tür anlaşmalar Türk halkının iradesine aykırıdır ve bu nedenle bizim açımızdan gayri meşrudur. Bir sonraki seçimden sonra Sayın Erdoğan gittiğinde topraklarımızda bu tür kamplara izin vermeyeceğiz. Dikkatli olun.

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