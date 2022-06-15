Akşener, üç siyasi parti liderini ziyaret edecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün CHP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanlarını ayrı ayrı ziyaret edecek.
İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, saat 14.30’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, saat 16.00’da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu, saat 17.30’da da DEVA Partisi Genel Merkezi’nde Ali Babacan’ı ziyaret edecek.
Altı siyasi partinin genel başkanı tarafından gerçekleştirilen Liderler Zirvesi’nin dördüncüsü 30 Mayıs’ta Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ev sahipliğinde gerçekleşmişti.