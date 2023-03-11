Akşener ve İmamoğlu’nun ziyaret ettiği çadırda dikkat çeken görüntü





Hatay’da ziyaretlerini sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İskenderun ilçesindeki çadır kenti ziyaret etti.

Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Akşener ve İmamoğlu, bir çadıra konuk oldu. Çadırda karşılaştığı Atatürk portresiyle ilgili İmamoğlu’na bilgi veren Akşener, depremzedenin hasarlı evden eşyalarını alırken Atatürk portesini de aldığını anlattı.

“ONSUZ OLMAZDI, HALEN DE OLMUYOR”

Depremzede ise Atatürk portresiyle ilgili Akşener ve İmamoğlu’na şunları söyledi:

“Onsuz olmazdı, halen de olmuyor. İlk kurtardıklarımdan, onsuz olmaz. Biz de işte bir Mustafa’mız gittiyse, yerine yeni Mustafa’ları yetiştireceğiz. O da inançlıydı. Hep birlikte ayağa kalkacağız. Ülke olarak birbirimize sarılacağız, sarılmak zorundayız. Bir birimize destek olmazsak bu günleri atlatamayız. Bugün birlik günü. Tüm Türkiye olarak hep birlikte ayağa kalkma günüdür.

“DÜNYA MALINDA GÖZÜM YOK”

Bir diğer depremzede ise şöyle konuştu:

“Ben hiçbir zaman evde, dünyada gözüm yoktu ki, bana derler, evim yok şu anda annemin evinde oturuyorum. Benim evim mezarım olacak derdi. Hiçbir zaman benim dünya malında gözüm yok. Çocuklarımı yetiştirdim ya benim en büyük sevincim bu. Çok güzel, dürüst çocuk yetiştirdim.”