Akşener ve Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşme, İYİ Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin ev sahipliğinde yapılacak 2 Ekim’deki Liderler Zirvesi öncesinde altılı masadaki parti liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor.
Daha önce Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret eden Kılıçdaroğlu, son olarak İYİ Parti Genel Merkezi’nde Meral Akşener’le bir araya geldi.