Akşener ve Yavaş, Sinop’ta

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinop İskele Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

14 Mayıs seçimleri öncesi iktidar temsilcilerine tepki gösteren Mansur Yavaş, “Madem siz kendinize oy vermeyenleri teröristlikle, hainlikle suçluyorsunuz, o zaman onlardan vergi de almayın. Vergi alırken vatandaş, oy verirken hain. Böyle bir mantık olamaz” dedi.

Daha sonra kürsüye halka seslenen Meral Akşener ise “En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıydı. İktidara gelir gelmez aradaki farkı da düzelteceğiz” dedi.

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