Akşener’den 10 Kasım iletisi





İYİ Parti’nin 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü videosunu paylaşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Çünkü biz imkansızı mümkün kılmayı senden öğrendik” notunu düştü.

İYİ Parti Gençlik Kolları, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü öncesinde sosyal medya hesaplarından video yayınladı. Gençlerin kelime oyunu oynadığı kurgusal videoda günümüz Türkiye’sinde “Hürriyet, Adalet, Türk” gibi kelimeler “Tabu” olarak nitelendirildi. Mustafa Kemal Atatürk ismi ise “Adaleti mülkün temeli kılıp, hürriyetimizin teminatı olan, milletimizin kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu” sözleriyle bütün yasaklı kelimeler kullanılarak anlatıldı. “Yasaklı kelimeleri kullanmamıza rağmen oyunu kaybetmedik, sonsuza kadar kazandık” vurgusu yapıldı.

İYİ Parti’nin videosunda, “Çünkü biz, doğru bildiğimiz yolda yasak dinlememeyi senden öğrendik” sözlerine yer verildi.

AKŞENER DE PAYLAŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de o videoyu, “Çünkü biz imkansızı mümkün kılmayı senden öğrendik” ifadesiyle paylaştı.