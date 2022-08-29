Akşener’den 30 Ağustos mesajı: Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı paylaşan İYİ Parti lideri Akşener, “Bugün; Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün önderliğinde, Anadolu’nun her köşesini düşmandan temizleyen iradenin, bizlere yüklediği o büyük sorumluluğun daha çok farkındayız. Milletimiz ve ülkemiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“26 Ağustos 1071’den 26 Ağustos 1922’ye uzanan vatan ve istiklal mücadelesinin kutlu günlerinden birine daha kavuştuk.

Yedi düvelin işgaline karşı verdiğimiz muazzam istikbal mücadelemizi, kutlu bir zaferle taçlandıran aziz ecdadımızı bir kez daha rahmetle anıyorum.

Bugün; Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ümüzün önderliğinde, Anadolu’nun her köşesini düşmandan temizleyen iradenin, bizlere yüklediği o büyük sorumluluğun daha çok farkındayız.

Aziz vatanımızı canları pahasına savunan ecdadımız bizden; 1919’un ruhunu hatırlayarak cennet vatanımızı müreffeh, Cumhuriyetimizi de kutlu değerleriyle birlikte ilelebet payidar kılmamızı bekliyor.

Bu inanç ve bu bilinçle, bir kez daha tekrar etmek isterim ki; Görev ve sorumluluğumuzun farkındayız.

Milletimiz ve ülkemiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız.

Hafızası yok edilmeye, kurumları yıpratılmaya, değerleri hiçe sayılmaya çalışılan kadim devlet geleneğimizi yeniden yaşatacağız. Aklı, bilimi ve makulde buluşmayı esas alan siyaset anlayışımızla; Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye’ye kavuşacağız. Büyük Zaferimiz kutlu, Milletimiz var olsun!”

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