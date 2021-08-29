Akşener’den 30 Ağustos mesajı: Türkiye tekrar iyilikle dirilecektir

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı paylaşan İYİ Parti lideri Akşener, “Düzen bozulsa ne çıkar, millet aynı millettir. Türkiye tekrar iyilikle dirilecektir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı paylaştı. Akşener, mesajında “30 Ağustos, Büyük Türk Milleti’nin 7 düvele dur dediği tarihtir. Dumlupınar’da; “Zafer, zafer benimdir diyebilenindir…” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklâl kahramanlarımızı saygı ve rahmetle ile anıyoruz. Atamızdan miras Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Akşener, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İYİ Parti’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırladığı animasyona da yer verdi.

Videoda, “İşte Dumlupınar’da bir avuç askerle Mustafa Kemal Paşa, kararsa dünya ne fayda, güneş aynı güneştir, şahit o şahittir, ‘Zafer, ‘zafer benim’ diyebilenindir’” ifadeleri yer aldı.

“TÜRKİYE TEKRAR İYİLİKLE DİRİLECEKTİR”

Akşener ise, “Düzen bozulsa ne çıkar, millet aynı millettir. Türkiye tekrar iyilikle dirilecektir” dedi.

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