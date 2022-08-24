Akşener’den Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklama: Tarih verdi

İYİ Parti lideri Akşener, katıldığı canlı yayında Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklama yaptı. Akşener, “Adayı ne zaman açıklayacaksınız?” sorusuna “2 Ekim’de bunu söz söyleyeceğim. Şu an söyleyeceğim bir söz yok” yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞINDA PROBLEM YOK”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için “Güçlü bir ihtimal” sözlerini değerlendiren Akşener, şu ifadeleri kullandı:

* “Elbette. Şöyle bir durum var fikri takip önemli. 6 genel başkanın bulunduğu masanın Cumhurbaşkanı’nı seçmesi gerektiğini söyleyen Sayın Kılıçdaroğlu.

* İkincisi o masanın seçeceği Cumhurbaşkanı adayının nasıl birisi olması gerektiğini de birçok defalar kamuoyuyla paylaştı.

* İYİ Parti’nin Genel Başkanı olarak o özelliklerin hepsini doğru bulduğum için aynı fikirde olduğumu söyledim.

* Elbette aday olma konusunda bir problem yok Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere.”

Akşener, “Henüz biz adaylığa dair hiçbir şey konuşmadık. İsimler bazında konuşmadık, ilkeler bazında konuşuyoruz” diye ekledi.

“TEK BİR ADAY ÇIKAR”

Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

* “Altı birbirinden farklı gelenekten gelen siyasi geleneğin genel başkanlarının bir araya gelip farklılıklarına saygı duymayı, müştereklerini çoğaltmayı ve öğrendiği bir masa orası. Bunun o kadar büyük bir kıymeti var ki. Bunun doğru anlaşılması halinde o masadan hakikaten oy birliğiyle bir aday çıkar. Biz bunu yazdık da, samimiyetle söylüyorum.”

ADAYLIK İÇİN TARİH VERDİ

“Adayı ne zaman açıklayacaksınız?” sorusuna yanıt veren Akşener, “2 Ekim’de bunu söz söyleyeceğim. Şu an söyleyeceğim bir söz yok” yanıtını verdi.

Ortak adaylık vurgusunda bulunan Akşener, “Bu ayki toplantıda çıkan bildiride Cumhurbaşkanı adayının buradan olacağı çıktı. Aday masadan mı olacak masa dışından mı onu bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

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