Akşener’den deprem bölgesi için çarpıcı çağrı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’ı ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Akşener, anne ve babasını kaybetmiş çocuklarla özel olarak ilgilenilmesine gerektiğine işaret etti.

Akşener, “Böyle dönemlerde çocuk çalınır. Organ için çalınır, satılmak için çalınır, başka şeyler için çalınır. Annesini, babasını kaybetmiş çocukları Allah rızası için devletin kurumlarına teslim edin. Diyelim ki ulaşamadınız, bizi arayın. Bizi arayın, biz teslim edelim. Lütfen, çok rica ediyorum; küçük çocukların peşinde olacaksınız” diye ekledi. Akşener şöyle devam etti:

“YANGINDAN MAL KAÇIRMAK GİBİ BİR TELAŞIMIZ YOK”

*İnşallah yaraları sarma konusunda daha iyi olabiliriz. Milletimizin feraseti, irfanı, yardımlaşma duygusu inanılmaz. ‘Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için’ anlayışımız tecelli etti. Bunu hep beraber görüyoruz. Bu da çok önemli ve değerli.

*Bu milletin bir mensubu olmaktan çok gurur duyuyorum ama bu dönemde bir şey görüldü. Ben aynı esnaf gezer gibi geziyorum. Partimi esnaf dükkanlarının içinde hiç övmedim, bir başka partiyi yermedim. Sadece dinledim ve ilettim.

*Burada da öyle geziyorum. Biz yangın söndürmek üzere geziyoruz. Yangından mal kaçırmak gibi bir telaşımız yok. Şunu söylemek zorundayım; bu tek adam sistemi, partili cumhurbaşkanlığı sistemi kurumlarımızın içini boşaltmış, kurum diye bir kavram kalmamış, devlet aklı diye bir kavram kalmamış.

*Buna bağlı olarak da liyakat ortadan kalmış. Bugün sadece sizin aracılığınız ile iletiyorum. Günü geldiğinde elbette daha farklı açıklamalarda yapacağız.