Akşener’den ‘dinozorlar’ videosu: Sandıkla gidecekler

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İYİ Parti Gençlik Politikaları tarafından hazırlanan “Dinozorlar” başlıklı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak “Sandıkla gidecekler!” ifadelerini kullandı. Videoda ‘Ankapark’ı yapmak yerine neler yapılabilirdi?’ sorusuna da cevap verildi.

İYİ Parti Gençlik Politikaları “Dinozorlar” başlıklı bir video hazırladı. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “Sandıkla gidecekler!” notuyla paylaştığı videoda dinozorların ortaya çıkma süreçleri anlatıldı.

Videoda, “Bundan yaklaşık 240 milyon yıl önce ortaya çıkan dinozorlar başlarına gelecek felaketlerden o yıllarda habersizdi” denilerek harabeye dönen Ankapark’ta zarar gören dinozor maketlerinin durumu gösterildi.

“BİR SÜRÜ ŞEY…”

“Peki yalnızca dinozorlar mı?” sorusunun ardından şu ifadeler kullanıldı: “Köpek balıkları, kediler, kablolar, tren rayları, ne olduğu anlaşılamayan bir şey, çarpışan arabalar, robotlar, atlı karıncalar, ne işe yaradığı bilinmeyen yuvarlak bir çok şey, Madame Tussauds’yu kıskandıracak heykeller, teleferikler ve daha bir sürü şey”

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASINA DA YER VERİLDİ

“Peki onları bunu yapmaya iten sebep neydi? Luna Park sevdası mı? Dinozor sevgisi mi? Halka hizmet mi?” sorularının ardından videoda Erdoğan’ın Ankapark açılışındaki, “Bizim siyasetimiz, gönül siyaseti, gönülleri kazanma siyaseti.” ifadeleri yer aldı.

Videoda, Space X Falcon Heavy roketinin maliyetinin 500 milyon dolar olduğu Ankapark’ın ise 801 milyon dolar maliyetle yapıldığı vurgulanarak “çarpışan arabaların çarpışamadığı, dünyanın ilk ve tek lunaparkı” denildi.

Erdoğan’ın “Dünyanın en büyük ikinci fıskiyesine ev sahipliği yapıyor” sözünün hatırlatıldığı videoda Cem Yılmaz‘ın AROG filminden “Şuraya bak fıskiyeyi de kırmışlar” kesiti kullanıldı.

Videoda, “Elon Musk çıkaracak imkanlara sahipken, neden bunları çıkarıyoruz? Denilerek ‘Fesli Kadir’ olarak bilinen Yazar Kadir Mısıroğlu ve muhalefetin 5’li çete olarak nitelediği iş adamları gösterildi.

ANKAPARK’A HARCANAN PARALARLA NELER YAPILABİLECEĞİ SIRALANDI

Ankapark’ı yapmak yerine neler yapılabilirdi? sorusuyla devam eden videoda, “KYK borçları silinebilirdi. Öğrenciler için yurtlar yapılabilirdi. Genç girişimcilere destek verilebilirdi. EYT’lilerin sorunları çözülebilirdi. Çiftçilerin üretim maliyetleri düşürülebilirdi. Ya da en azından yeni bir kriz yaratmayarak futbol oynamaya devam edilebilirdi.” denilerek Erdoğan’ın futbol oynadığı sahneye yer verildi.

Videonun devamında “Arkadaşlarla PUBG atılabilirdi” denilerek, Binali Yıldımım’ın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu dönemde, PUBG oynamaya çalıştığı anlar,

“Gündüz programlarına çıkılabilirdi?”denilerek Hakan Ural’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla yaptığı programdan anlar, “Dostlarla hasbihal edilebilirdi” denilerek, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrakla, şu anki Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’lye baş başa olduğu fotoğraf, “Evde oturulabilirdi” denilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP lideri Bahçeli’yi evinde yaptığı ziyarete yer verildi.

“HİÇ MERAK ETMEYİN ÇOK AZ KALDI”

Videonun sonuna doğru Ankapark’ı açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüntüsü, AKP mitinginden görüntü ve Erdoğan’ın vatandaşlara çay dağıtma anlarından kesitler kullanılarak şöyle denildi:

“Dinozorlar, bundan milyonlarca yıl, pardon milyarlarca dolar önce yeniden ortaya çıktılar. Her ne kadar güçlü görünmeye çalışsalarda, çevrelerine hükmettiklerini ve devirlerinin bitmeyeceklerini düşünselerde günümüz dinozorları meteorla değil, sandıkla gidecekler. Ankapark, Türkiye’de şimdiye kadar yapılmış israfın ve yolsuzluğun hepimizin gördüğü hali. Ama hiç merak etmeyin Türkiye’nin kaynaklarının yalnızca Türk milleti için kullanılacağı günlere, çok az kaldı.”

“GEÇMİŞİNE GİTMEK LAZIM”

Video, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Ankapark ziyareti sırasında “Niye böyle bir dinozor merakı, takıntısı var onu anlamadım” sorusuna Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Geçmişine gitmek lazım” ifadeleriyle son buldu.

İYİ Parti’nin videosu sosyal medyada gündem oldu, çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

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