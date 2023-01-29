Akşener’den Erdoğan’a adaylık tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara 3. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Akşener, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday Cumhurbaşkanı aday olmasıyla ilgili şunları söyledi:

– Bugün üçüncü defa seçilmesinin hukuki olarak imkansız olduğu bir sistemde Sayın Erdoğan ve arkadaşları yine, yeniden hukuku, yargıyı, adaleti yeni baştan hava gazı haline getirerek başka bir düzeneğin içindeler.

– Bu salonu şereflendiren herkes, 2017 referandumuna “Hayır” diyenlerdir. Bu salondaki herkes, demokrasiyi savunan, hiçbir belli kesimin baskınlığını istemeyenlerdir.

KEŞKE HAKLI ÇIKMASAYDIK

– Eğer 2010 referandumunda da insanlarımız kandırılmasaydı, 15 Temmuz kalkışması olmayacak, insanlarımız ölmeyecekti. Burayı şereflendirenler 2010’da demokrasinin, makulün, doğrunun yanında durup bedel ödediyse, 2017’de de öyle yapmıştır. Biz bunlara karşı çıktık, keşke haklı çıkmasaydık ama haklı çıktık.

– Ondan sonra bu ülkede o ucube sistem, tek adamlık hakim oldu. O da yetmedi, üçüncü kez aday olması mümkün değilken yine aday olarak, hukuku, yargıyı yeni baştan hava gazı hale getirerek başka bir düzeneğin içine girdiler. Liyakatin, bilmenin ve bu ülkeye bağlılığın önemli olmadığı, tek adamlığın her şeyden üstün olduğu bir yönetimle karşı karşıyayız.

BİREYSEL OLARAK SESİMİZİ ÇIKARDIK

– Biz ferasetli, akla inanan insanlarız. Biz stratejiye inanırız. Yani 2012’den beri yapılan tüm itirazlara destek verip, partimiz bile daha yokken bireysel olarak sesimizi çıkardık. Ve haklı çıktık. Sonuç olarak İYİ Parti, tüm bu haklılığın sonunda ortaya çıkmıştır. İYİ Parti’nin kurucularının her birisinin, bir bütünlük içinde yan yana gelip bana da “Sen de düş önümüze yürü” dendiği, kimsenin kimseden üstün olmadığı bir ailedir İYİ Parti…