Akşener’den Erdoğan’a: Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM’deki gurup toplantısında gündemi değerlendirmiş sözü Erdoğan’ın Hatay’da attığı hastane temellerine getirmişti. Akşener, “Boş araziye temel atarak Türkiye’yi kandırmaya çalıştılar” ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde ortak yayında televizyon ekranlarına çıkan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti lideri Akşener’i bu sözleri nedeniyle hedef aldı.

“BENİ KENDİNLE UĞRAŞTIRMA”

Akşener’e seslenen Erdoğan “Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan’a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Beni, kendinle de uğraştırma” dedi.

“PAPATYA ÇAYI İÇ”

Akşener ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisiyle yönelik sözlerine sosyal medya hesabından Erdoğan’ın videosunu da yayınlayarak yanıt verdi. Akşener paylaşımında, “Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir” ifadelerini kullandı.