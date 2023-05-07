Akşener’den Erdoğan’a: Çakma milliyetçi…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik mitinglerine Mansur Yavaş ile birlikte Sakarya’da devam etti.

Akşener, Adapazarı Kent Meydanı’nda kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa ‘’Gaffar Okkan’ın hemşerileri nasılsınız?” sözleriyle konuşmasına başladı.

“AÇTIRMA KUTUYU, SÖYLETME KÖTÜYÜ RECEP BEY!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; ‘’Gezmediği siyasi parti kalmadı, her kapıya gitti.” sözlerine ilişkin konuşan Akşener; ‘’Koskoca Cumhurbaşkanı, devri iktidarında hiçbirimize biz kadınlara söylenmedik söz bırakmadı. ‘Sürtük’ dedi, ‘çürük’ dedi, ‘düşük’ dedi ve bir erkek siyasetçiye bunu asla diyemedi. Erkeklere bunu asla diyemedi. Ama döndü baba döndü; kadın siyasetçiye, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e devri iktidarında söylenmedik söz kalmadı sebebi sayın Cumhurbaşkanı diyecektim demeyeyim, sebebi sayın Recep Bey’dir. Çünkü onun şuurunun altından çıkan sözleri önüne gelen başka başka götürdü. Eğer kastettiğin muhterem partiyse, ben Doğruyol Partisi’nden ayrıldım, Ak Parti’nin kurucuları arasına beyefendinin evime gelerek, abimi ikna etmek için elli bin tane dil dökerek yaptığı teklif üzerine ‘peki’ dedim. Ama bir ay sonra ‘eyvallah’ dedim. Niye biliyor musunuz? Türklüğü oylamaya kalkıştılar da onun için. Açtırma kutuyu söyletme kötüyü Recep Bey!” diye konuştu.

“HADİ ORADAN BE ÇAKMA MİLLİYETÇİ!”

AKP’nin kurucuları arasından ayrılma sebebini anlatmaya devam eden Akşener, ‘’Recep Bey, hatırladın mı ben niye ayrıldım? Google’a girin bu beyanatımı göreceksiniz gençler. Beyefendiler Türk sözünün programda, tüzükte ne kadar geçmesini, geçip geçmemesini oylamaya sundular da ondan ayrıldım. Bugün bana Milliyetçilik taslıyor. Hadi oradan be çakma milliyetçi!” dedi.

‘’FOSSEPTİK GİBİ AKAN PİSLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ.”

Akşener, yaklaşık 50 yıllık bir siyasi hafızası olduğunu ifade ederek, ‘’Hayatımda bu kadar pis bir dilin, bu kadar çirkinliğin, bu kadar iftiranın, bu kadar hakaretin, bu kadar tehdidin hem de en tepedekiler tarafından ortaya konulduğu bir böyle artık fosseptik yani tuvalet şeyi gibi akan pislikle karşı karşıyayız. Böyle bir seçim olmadı. Seçim seçmenin, milletin bayramıdır.” diye konuştu.

‘’BİR JELİBONCU ARKADAŞ VAR ANKARA’DA”

2019 yerel seçimlerinde Mansur Yavaş’a yönelik iftiraları hatırlatarak konuşmasına devam eden Akşener, ‘’Mansur Yavaş seçilirse ‘bütün su saatlerini PKK’lılar okuyacak’ dedin. Okudu mu? Hayır. ‘Sosyal yardımlar kesilecek’ dedin. Kesildi mi? Hayır. Vatan evlatları işe girdi mi? Girdi. Sadece Sayın Mansur Yavaş’ın Ankara çiftçilerine kazandırdığı para ne biliyor musunuz? 4,5 milyar lira. Ama bir jeliboncu arkadaş var Ankara’da. Okşan da mı var?” diyerek Ankapark yolsuzluğunu anlattı.

‘’RECEP BEY, SEN BU SEÇİMİ KAYBETMEMEK İÇİN NE GEREKİYORSA NE KADAR YANLIŞLIK VARSA YAPIYORSUN.”

İktidar mensupları tarafından kendisine yönelik; ‘’PKK’lı, failimeçhulcü” iddialarına ilişkin konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu sözlerle seslendi:

‘’Ulan manyak mısınız siz? Hem failimeçhulcü hem PKK’lı nasıl olunur ya? Söyleyenler aynı adamlar, aynı şahıslar. Ama ben bu arkadaşları ciddiyete davet ediyorum. Sayın Recep Bey, sen bu seçimi kaybetmemek için ne gerekiyorsa ne kadar yanlışlık varsa yapıyorsun.”

‘’KANDİLLE ELLİ BİN TANE DÜMEN VAR ARANIZDA”

AKP listelerinden seçime giren Hüdapar’a ilişkin konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, ‘’Sağ elinde Hizbullah var. Gaffar Okkan’ın katilleriyle el sıkıştın. Meral Akşener’e dediğin lafların elbette hesapları gelecek günün birinde. Bu elinde kim var? Sol elinde PKK var, kanlı terör örgütü. İkisiyle de el sıkıştın. Apo’yla görüşüyorsunuz, yalvarıyorsunuz. Apo’yla neredeyse akraba olmuşsunuz ‘bizim Mehmet’ diyorsun kardeşine. Kandille elli bin tane dümen var aranızda.” dedi.

‘’BİZ İKTİDAR OLDUĞUMUZDA KANDİL’İ DÜMDÜZ EDECEĞİZ!”

PKK’nın kanlı bir terör örgütü olduğunun altını çizen Akşener, Erdoğan’a seslenerek, ‘’Buradan ilan ediyorum. Biz iktidar olduğumuzda Kandil’i dümdüz edeceğiz dümdüz. Hadi bakalım çıksın söylesin. PKK kanlı ve ayrılıkçı, eli silahlı hain bir terör örgütüdür. Sonuna kadar mücadele etmek haktır. PKK’lı birine müsamaha göstermek yanlıştır.” dedi.

“CİDDİYETSİZ HERİFLER”

Akşener, kendisine yönelik ‘’PKK’lı” iftiralarına ilişkin ise şöyle konuştu: ‘’Eğer ben PKK’lıysam ne iş yapıyorsunuz kardeşim siz? Devletimin şerefli Türk polisleri beni koruyor. Yani İçişleri Bakanı olduğum için koruyor. Ve o şerefli Türk polislerine beni korutturuyorsunuz, aynı zamanda bana ‘PKK’lı’ diyorsunuz. Ciddiyetsiz herifler. Gereğini yapsanıza. Şimdi ama çok büyük bir üzüntüm var. Terörle mücadele şartlarını ciddiyetsiz hâle getirdi bunlar. O kadar rahat FETÖ’cü, o kadar rahat PKK’lı diye diye PKK’lı olmanın sıradan bir iş olduğu hâline getirdiler.”

‘’TÜRKİYE, TANK PALET FABRİKASINA ÇÖKÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜ.”

Sakarya’da bulunan Tank Palet Fabrikası’na ilişkin konuşan Akşener, ‘’Katar’a satılan Tank Palet Fabrikası’nı biliyorsunuz. 20 milyar dolar ederi var. 50.000.000 dolarlık bir yatırım yapma karşılığı Katar’a devredildi. Ümit Dikbayır bunların her birinin peşinde oldu, soru önergeleri verdi, araştırma önergeleri verdi. Sakarya’nın hakkını Sakarya’da bırakabilmek için, Türk’ün hakkını Türk’te bırakabilmek için elinden geleni yaptı bugüne kadar. Ama Türkiye, dünya tank palet fabrikasına çöküldüğünü gördü.” dedi.

‘’ALİ YEŞİLDAĞ, BİR MİLYAR DOLARIN NASIL CEBELLEZİ OLDUĞUNU ANLATTI”

Son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aile dostu olarak bilinen Ali Yeşildağ’ın yayınladığı videolara ilişkin de konuşan Akşener, ‘’Kadere bak. Ali Yeşildağ, çok yakın aile dostları; bir milyar doların nasıl cebellezi olduğunu anlattı. Bir taraftan 4 buçuk milyar TL çiftçisine kazandıran bir Belediye Başkanı, diğer tarafta 16 milyar lirayı 3 kişiye gömmüş bir jeliboncu arkadaş. Bir tarafta bu milleti, bu Sakaryalıları işgalci gören bir eski Başbakan. Yani biz muhalefeti destekleyen bu aziz milletin tamamı işgalci, bu arkadaşlar da istiklal mücadelesi verenler. Ama bu laflardan sonra öğreniyoruz ki yapılmayan pislik kalmamış.” ifadelerini kullandı.

‘’İKİ YIL İÇİNDE SIĞINMACILARIN TÜMÜ MEMLEKETLERİNE GİDECEK”

Akşener, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacı sorununa ilişkin ise ‘’Biz Esad’la niye kavga ettik kardeşim? Niye kavga edildi? Karşılığı Suriyeli göçmenler. Allah nasip ederse 14 Mayıs akşamı bu işi hallettikten sonra sizin helal oylarınızla iki yıl içinde sığınmacıların tümü memleketlerine gidecek.” dedi.

“DEVLETİN İÇİNDE DE KÖLELER VAR”

14 Mayıs seçimlerini kazanmalarıyla birlikte gerçekleştirecekleri vaatlerini anlatan Akşener, ‘’Hemen 100 bin öğretmen atayacağız. Bütün köy okullarını açacağız. Ziraat mühendisi ve veteriner tayin edeceğiz. Staj ve çıraklık mağdurlarını öğrendik, programın içine aldık. Çözüyoruz merak etmeyin. Özel okul öğretmeni köle değil elbette. Ama devletin içinde de köleler var. Hepsini toptan düzelteceğiz. Bir ay içinde 100.000, daha sonra da 150.000 öğretmeni atayacağız. Öğretmenin sözleşmelisi, ücretlisi olamaz. Öğretmen öğretmendir.” diye konuştu.

”BİR OY KEMAL’E, BİR OY MERAL’E VAR MIYIZ?”

Akşener konuşması esnasında, Sakaryalı vatandaşlardan; ‘’Bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e var mıyız? E zaten bitiriyoruz bu işi.” diyerek söz aldı.

‘’EMEKLİLERİMİZİN BAYRAM İKRAMİYELERİ 15.000 TL OLACAK”

Millet İttifakı olarak Kurban Bayramı’na yönelik emekli ikramiyelerini açıklayan Akşener; ‘’Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri 15.000 TL olacak. Yetim dul ve yetim maaşlarını da onların yanına çekeceğiz yani o başka o başka olmayacak.” dedi.

‘’ŞEHİT YAKININI İSTER DEVLET İSTER ÖZEL PARAYLA TEDAVİ EDEMEZSİNİZ AYIPTIR, GÜNAHTIR!”

Şehit Aileleri Derneği Başkanının taleplerini anlatan Akşener, 14 Mayıs’ın ardından iktidar olmalarıyla birlikte gerçekleştireceklerinin sözünü vererek şöyle konuştu: ‘’Şehit anne ve babanın maaşları ayrı ayrı asgari ücrete çıkarılsın diyor. Gerçekten bunu anında yerine getireceğiz, huzurunuzda söz veriyorum. Engelli araç alımlarında 104 bin TL olan araç alım sınırının kaldırılmasını istiyorlar. Hay hay. Şehit yakınını ister devlet ister özel parayla tedavi edemezsiniz ayıptır, günahtır ya. Evladını vermiş evladını. Gazi de kendini vermiş daha ne olsun?”

‘’İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ MUTLAKA HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Akşener, konuşmasına; ‘’Bütün haksızlıkları gidereceğimiz, hukukun üstünlüğünü sağlayacağımız, yargıyı bağımsız hâle getireceğimiz ve demokrasiyi tam uygulayacağımız, İstanbul Sözleşmesi’ni de mutlaka hayata geçireceğimiz yani sırf bunun için öldüler ya erkek erkeğe evliliğe kadar gitti iş.” sözleriyle devam etti.

‘’CENABIHAK SİZİN KARŞINIZDA MAHCUP ETMESİN”

Akşener, konuşmasının sonunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13. Cumhurbaşkanı, kendisinin de başbakan olacağına işret ederek, ‘’Cenabıhak sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hiçbirinizi hem kendi huzurunda hem de sizin karşınızda mahcup etmesin. Cenabıhak bugünküler gibi eğer israf edeceksek, hırsızlık yapacaksak, kul hakkına gireceksek hepimizin canını alsın inşallah!” diye konuştu.