Akşener’den Erdoğan’a cevap: Bu kadar mı tükendin?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugünkü konuşmasında kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Zulüm 1453’te başladı’ diye duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun” sözlerine sosyal medya hesabında cevap verdi. Erdoğan’a hem paylaşımla hem de yazılı olarak cevap veren Akşener, “Sayın Erdoğan; sen önceleri ‘çamur at izi kalsın’lara tenezzül etmezdin. Bu kadar mı tükendin? 5 maaşlı utanmazlar artık üretemez halde mi? Her gün aynı tekrar!” dedi.

Sozcu.com.tr

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, AKP Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda yaptığı konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in, İBB Başkanı İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzetmesine tepki göstererek, “Taksim olaylarında başbakanlık konutumuzun hemen karşısında duvara ‘Zulüm 1453’te başladı’ yazdılar. Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun? ‘Zulüm 1453’te başladı’ diye duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Gezi Parkı olaylarında Bizans olaylarını yaşayanlarla beraber yürüyorsun. Fatih kim sizler kim?” ifadelerini kullanmıştı.

Akşener, kendisini hedef alan Erdoğan’a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

“BU KADAR MI TÜKENDİN?”

Akşener, “Sayın Erdoğan; sen önceleri ‘çamur at izi kalsın’lara tenezzül etmezdin. Bu kadar mı tükendin? 5 maaşlı utanmazlar artık üretemez halde mi? Her gün aynı tekrar! Geçen gün okkalı bir şekilde cevapladığım konuyu yine gündeme getirmişsin. Bir de böyle yazılı cevap verelim bakalım” diyerek yazılı olarak da şu ifadeleri kullandı:

* Sayın Erdoğan, kendini bu aziz millete ait hisseden hiç kimse, kutlu fethi sehven bile olsa işgal olarak tanımlayamaz, zulüm 1453’te başladı diyemez. Demeye dili varmaz. Derse -senin bakanların gibi- benimle yol yürümeye devam edemez. En iyi sen biliyorsun ki; ben bu milletin evladıyım ve sadece ama sadece milletimle beraberim. Ait olduğum bu asil milletimle beraber yürüdüğüm sürece yolum da bahtım da açık olsun inşallah. Artık bu ötekileştirme ve milleti bölme taktiklerin tutmuyor. Biz milletimizle el ele vererek birlik ve beraberliğe, iyilik ve kardeşliğe olan yürüyüşümüze devam ediyoruz. Ve sen buna engel olamayacaksın.

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