Akşener’den Erdoğan’a: Hatadan dönmek iyidir

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı konuşmada “Turkish Airlines değil, Türkiye Hava Yolları yazacağız” ifadelerini bugün “Türk Hava Yolları yazacağız” şeklinde düzeltmesine değindi. “Hatadan dönmek iyidir” diyen Akşener, “Haydi Sayın Erdoğan, bu yeni keşfedilmiş feraseti; Berbat ekonomi yönetiminiz ve başımıza bela ettiğin ucube sistemle ilgili olarak atacağın adımlarda da görmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı RecepTayyip Erdoğan, dün TÜRKSAT 5-B Uydusu Hizmete Alım Töreni’nde yaptığı konuşmada; “Artık ‘Turkey’ yok, ‘Türkiye’ var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de ‘Turkish Airlines’ değil, ‘Türkiye Hava Yolları’ yazacağız” ifadelerini kullanmış ve bu ifadelere başta muhalefet partileri olmak büyük tepkiyle karşılanmıştı.

ERDOĞAN’I ELEŞTİRMİŞTİ

Erdoğan’ın sözlerine yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, “Sen böyle saçmalamaya devam et, biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız. Ne de olsa az kaldı” ifadelerini kullanmıştı.

HATASINI DÜZELTTİ

Erdoğan gelen tepkiler üzerine bugün gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısında ise dünkü sözlerini düzelterek “Milli havayolumuz uluslararası uçuşlarını Turkish Airlines değil, Türk Havayolları ismiyle yapacaktır.” dedi.

“HATADAN DÖNMEK İYİDİR, YANLIŞTA ISRAR ETMEMEK DE İYİDİR”

Erdoğan’ın sözlerini düzeltmesinin ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak Erdoğan’a seslenen İYİ Parti lideri Meral Akşener,

“Hatadan dönmek iyidir. Yanlışta ısrar etmemek de iyidir. Haydi Sayın Erdoğan, bu yeni keşfedilmiş feraseti; Berbat ekonomi yönetiminiz ve başımıza bela ettiğin ucube sistemle ilgili olarak atacağın adımlarda da görmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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