Akşener’den Erdoğan’a: Hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında kullandığı ifadelere sert tepki göstererek, “Yine hedefin ortasında ve nefretin öznesinde Türk kadını var. 20 yıla sığan birçok rezalete şahit olmuştuk ancak hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı” dedi.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Yine hedefin ortasında ve nefretin öznesinde Türk kadını var. 20 yıla sığan birçok rezalete şahit olmuştuk ancak hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı.

“BU ÇİRKİN ŞUURALTI…”

*Bu açıklama sayın Erdoğan ve arkadaşlarının bu ülkeye verecek hiçbir şeyleri kalmadığının ibretlik ispatıdır. Bu çirkin şuuraltı ve bu kirli zihniyet Türkiye’yi hak ettiği geleceğe taşıyamaz.

*Kadınları; tek fonksiyonu çocuk doğurmak olan sürtük organizmalar olarak görenlerin artık miatları doldu. Onlar isteseler de istemeseler de Türkiye Cumhuriyeti; 2’nci yüzyılında her alanda çalışan, üreten ve başaran kadınların omuzlarında yükselecek. Kimse merak etmesin, çok az kaldı!”

ERDOĞAN VE ÇELEBİ ARASINDAKİ DİYALOG

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’teki grup toplantısında partisine katılan Mehmet Ali Çelebi’nin rozetini taktı. Mehmet Ali Çelebi, Çelebi’nin eşi ve Erdoğan arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

O diyalog şöyle gelişti:

Erdoğan: Çocuklar kaç tane?

Çelebi: 1 tane efendim…(Eşim) Doktora yapıyor, kariyer…

Erdoğan: Olmaz ya bu işin kariyeri çocuk doğurmak.

Çelebi: Doktorayı bitirdi şimdi efendim.

Erdoğan: Sayıları artırmak lazım…

Çelebi: Anlaşıldı.

Erdoğan: Yaş kaç?

Çelebi’nin eşi: 46

Erdoğan: Allah’tan isteyelim. Devam. Çocuk çok önemli…Bak PKK’nın 5 tane 10 tane 15 tane var…

Çelebi’nin eşi: Öyle mi…(Gülerek)

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