Akşener’den Erdoğan’a: Kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!

Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı’na silahla ateş açıldı. İl başkanlığının camlarına iki kurşun isabet ettiği belirlendi.

Polisin incelemesi sürerken saldırganı yakalamak için çalışmanın devam ettiği kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı ilk değerlendirmede “Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!” dedi.