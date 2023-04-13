Akşener’den Erdoğan’a mülakat tepkisi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamına Samsun merkez İlkadım ilçesi Gazi Caddesi’nde toplanan vatandaşlara hitap etti.

“EL ELE VERİP BU HARAMİ DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Seçime 33 gün kaldığını hatırlatan Akşener, şöyle

*Şimdi patron sizsiniz. Oyunuzu çok kıymetli edeceksiniz ama el ele verip bu harami düzeni değiştireceğiz. Sizden şimdi İYİ Parti’ye oy istiyorum.

*Şimdi sizden 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu’na oy istiyorum. Özellikle Ak Partili seçmenlerden özellikle oy istiyorum.

*Çünkü bu seçim parlamenter sistemin konuşulduğu son seçim. Velev ki Sayın Erdoğan kazandı. Son seçimi. Partisinde kimseyi bırakmadı bu tarafta büyük haksızlıklara uğramış büyük bir öfkeli kitle oluşacak.

*5 yıl çok çabuk geçecek. 5 yıl sonra artık parlamenter sistemin konuşulamadığı bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olan bu ucube sisteme tekrar başkan seçeceğiz.

“ÇOK ÇABUK PARLAMENTER SİSTEME GEÇECEĞİZ”

*Ey Ak Parti’ye oy veren ve Sayın Erdoğan’ı çok seven kardeşlerim, 5 yıl sonra ne yapılacak? Öfke dolu sistemde aynı yetkilere sahip, dünün yetkilerine sahip biri gelip oturacak.

*Hukuk attaya gitmiş durumda, yargı attaya gitmiş durumda. Öncelikle siz bu seçimde bu ucube sistemin değişeceğine söz veren Millet İttifakı’na ve adayına oy vermelisiniz.

*Çünkü biz derhal ve çok çabuk parlamenter sisteme geçeceğiz. Yargıyı tarafsız yapacağız. Ekonomik olarak yapılan tüm haksızlıklar giderilecek.

ERDOĞAN’A MÜLAKAT GÖNDERMESİ

*KPSS’de yapılan yanlışlıkların önüne geçecek mülakat derhal kaldırılacak. Aradan geçen günler üzerinde şimdi mülakatın ne menem bir şey olduğunu söylüyorlar.

*Hakkı olanın kazandığı, dayısı ayısı olanların kaybettiği bir düzen kurulacak. Kimsenin hakkının yenmediği bir düzen kurulacak.

*Dolayısıyla bu seçim önemli bir seçim. Herkesin sandığa gitmesini istiyorum. Her bir kardeşimin yanında iki kişiyi sandığa götürmesini istiyorum.

*Sandık başında görev almalarını istiyorum. Sandık başlarında abidik, gubidik işlerin önlenmesini istiyorum. Biz siyasi partiler olarak bu konu hakkında elimizden geleni yapacağız ve bunun sözünü veriyoruz.

“14 MAYIS’TA TÜRKİYE’NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ”

*Daha iyi bir Türkiye için, nefes alan gençler için, tecavüze uğrayıp, tacize uğrayıp sonra da hayatı ona uygun, kıyafeti ona uygun deyip, tecavüz edenin serbest kaldığı bir düzeni değiştirmek için, kadınların, genç kızların sokak lambası söndüğünde korkarak eve gitmediği bir Türkiye için, yurt dışına kaçmayı düşünen çocuklarımızın ülkelerinde kalıp bu ülkeye hizmet etmeleri için, onların umutlarının hayallerinin gerçekleşmesi için 14 Mayıs’ta oy kullanacaksınız ve o bir oyla Türkiye’nin kaderini değiştireceksiniz.

*Kurtaran şehir Samsun. Samsun’dan başlayarak bütün Türkiye 14 Mayıs günü ve 15 Mayıs sabahı inşallah güneşin doğduğu, haksızlıkların sona erdiği bir gün olacak.

“ERDOĞAN SAYGIYLA YOLCU EDİLECEK”

Akşener sözlerini şöyle sonlandırdı:

*Şimdi çeşitli şeyler söylüyorlar, sakın inanmayın. Bakın ne olacak? 14 Mayıs akşamı, sandıklar açılacak Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak.

*Millet İttifakı iktidar olacak ve cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan saygıyla yolcu edilecek ve alkışlarla Sayın Kılıçdaroğlu o makama oturacak. Samsun kararını vermiş, inanıyorum ki Türkiye’de bu kararı onaylayacak.