Akşener’den Erdoğan’a: Sen hâlâ eğleniyor musun?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltıda açıklama yaparken gülmesine tepki gösterdi. Akşener,”36 evladımızı toprağa verdik sen hâlâ eğleniyor musun sayın Erdoğan?” diye sordu.

Akşener’in konuşmasından satır başları:

Adem Akın, Süleyman Şahin, Mehmet Muhammed Akay, Birhan Er, Osman Ak, Mustafa Bayrakar, Muharrem Öğütçü, İbrahim Özel, Recep Bekir, Güven Kurtulmuş, Ahmet Saygılı, Ahmet Arslan, Emre Baysal, Halil Çankaya, Veysel Günay, Muhammed Yılmaz, Şükrü Elibol ve dün son olarak Muzaffer Ak…

37 can, 37 yarım kalan öykü… Ruhları şad olsun… Aslında bu haftaki grup toplantısını şehitlerimizin ruhuna dua okuyup aziz hatıraları ile bitirmek istiyordum ama devleti yönetenler ciddiyetten ne kadar uzak olduklarını gösterdiler. Sayın Erdoğan birkaç gün önce birkaç şehit diyordu.

*Sayın Erdoğan rakamları çok sever. Ama bazı rakamları hiç sevmez. İşsizlik rakamları, borçlu insan rakamları. İşçiye emekliye yapılacak ücret zammı rakamlarını sevmez. İşine gelmeyince sorumlusu olduğu rakamlardan kaçar.





“SEN HÂLÂ EĞLENİYOR MUSUN SAYIN ERDOĞAN?”

*Nitekim birkaç şehit dedikten bir kaç gün sonra 36 rakamıyla karşılaştı. Ramlarla güldü, çevresindekileri güldürdü. 36 evladımızı toprağa verdik sen hâlâ eğleniyor musun sayın Erdoğan? Mesela Batuhan Onbaşı… Şehit torunuydu. Çoluğa çocuğa karışacaktı. Şimdi evlenemeyecek. Sen hâlâ eğleniyor musun sayın Erdoğan? Melasa Mehmet Astsubay. Henüz 24 yaşındaydı toprağa düştü. Sen hâlâ eğleniyor musun sayın Erdoğan? Selman Çavuş… 1,5 yaşındaki Uygur’un babası. Şimdi oğlunun büyüdüğünü göremeyecek. Sen hâlâ eğleniyor musun sayın Erdoğan?

“MADEM PUTİN SURİYE’DE İŞİ YOKTU, NEDEN MUTABAKAT İMZALADIN?”

*Onlar ağlarken sen gülemezsin sayın Erdoğan. Siyasi programını iptal etmemiş; bir de dostlarıyla yaptığı telefon sohbetlerini. Hani okullarda okutulurdu ya Rusya’nın sıcak denizlere inme politikasını.

*İşte Rusya’nın üssüdür Suriye. Madem Putin’in Suriye’de işi olmadığını düşünüyordun o zaman ortak mutabakatı neden imzaladın sayın Erdoğan? Herkes bilsin ki İYİ Parti siyasette aklın ve vicdanın sesidir.

*Biz alınan her kararı milletin vicdanı penceresinden bakarız. Yanı başımızdaki toprakları birkaç teröriste devredilemez. Devredilirken Türkiye sessizce oturup beklesin diyemeyiz. Millet şehidinin yasını tutarken milletin suratına karşı gülenlerden hesap sormaya devam edeceğiz. Bizim önceliğimiz akıldır. Akılsız başların ceremesini millet çeker.

*Oğullarımızı cennete uğurladık onların umurlarında olmasa bile biz yaralıyız hüzünlüyüz. Selam olsun şehit analarına, babalarına, eşlerine, evlatlarına, kardeşlerine. Allah’ım onlara güç versin, sabır versin. Allah’ım bu cennet vatana göz dikenleri göz dikenlerle kol kola girenleri kahreyle yarabbim.

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