Akşener’den Erdoğan’a: Soylu’dan bu sözlerin hesabını sor

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in uyuşturucu ile ilgili sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hanım efendi önce şunu bileceksin, bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur” demişti. Erdoğan’ın bu sözleri sonrası Akşener’den yeni bir açıklama geldi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan’ın uyuşturucu ile ilgili açıklamasına değinen Akşener, “Sayın Erdoğan, Ak Parti’nin 2016’ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmediğini ben değil, senin bakanın söyledi. Madem suluyla kuruyla işin olmaz, madem bu konuda çok hassassın; o zaman kürsü şovlarını bırak, Süleyman Soylu’dan bu sözlerin hesabını sor” dedi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i, “Meral Hanım; siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. ‘Başbakan olacağın’ 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941’den, 2021 sonunda 270’e düştü. Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız… Meral Hanım; oturduğun büyükelçilere Batı’nın halini bir sor. Ha unutmadan, Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden…” sözleriyle hedef aldı.

AKŞENER, ERDOĞAN’A SORDU

Soylu’nun bu açıklamasına Akşener’den dün yanıt geldi. Akşener “Ben Sayın Soylu’nun o tweetlerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki; ‘Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası.’ Peki, AK Parti iktidarı 2002’de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Erdoğan’a soruyorum; Süleyman Soylu’nun dedikleri doğru mudur?” diye sordu.

Akşener, Captagon sorusuna verdiği cevapta da o dönemin sorumlusunun sarayda olduğuna işaret etti.

ERDOĞAN’DAN YANIT GELDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’nde toplu açılış töreninde konuştu. Akşener’in açıklamalarına değinen Erdoğan, şunları söyledi;

*Şimdi, bir yere geleceğim. Burada bunu söylemek istemezdim. Malum bir ana muhalefet var, bir de onun yanında yavru muhalefetler var. Bunlardan, yavru muhalefetten bir tanesi aynı zamanda Kocaeli milletvekili. Hiç değinmek istemezdim. Fakat geçenlerde bir açıklaması oldu. Fazla uzak değil.

“İKTİDARIMIZDA NE SULU, NE KURU UYUŞTURUCUYA YER YOKTUR”

*Yani ’20 yıllık iktidarımızda uyuşturucuyla mücadelede biz gerekeni yapmamışız’ diyor. Hanımefendi, önce şunu bileceksin; bir defa bizim iktidarımızda ne sulu, ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen Tayyip Erdoğan’ı bu noktada iyi bilirsin.

*Tayyip Erdoğan’ın suluyla, kuruyla alakası olup olmadığını iyi bilirsin. Ya nasıl oluyor da sen bunu konuşuyorsun? Yok Captagonlar, yok şunlar, yok bunlar. Bunların hepsiyle biz gerekli mücadeleyi verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanımızın verdiği mücadele, şahsımın, bakanlarımızın, kabinemizin verdiği mücadele hepimiz için bilinen bir gerçektir.

“KİMSE İNKAR EDEMEZ”

*Sen önce kendi kadronun içerisinde ve ana muhalefetin içinde sulu-kuru bu uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın? Dolayısıyla önce haddini bileceksin. Önce bir defa AK Parti iktidarının bu noktada sulu-kuru uyuşturucuyla mücadelesini inkar etmeyeceksin. Bunu iyi bileceksin.

*Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur ve mücadelemizi de sonuna kadar verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Ama hanımefendi, sen önce kendi çatının altındakileri düşün, onlarla beraber nasıl yol yürüdüğünü düşün. Bizim bu noktada mücadelemiz nettir, kesindir ve bu mücadeleyi, uyuşturucuyla olan mücadelemizi kimse inkar edemez.

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