Akşener’den Erdoğan’a ‘sürtük’ göndermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geniş kitlelere hitaben söylediği “Sürtük” sözleri, Sakarya’da tepkiyle karşılandı. Mikrofonu eline alan bir vatandaş, “Bizlere küfür ediyorlar, zorumuza gidiyor” dedi. Akşener ise, Burdur’da konuştuğu ‘yazmalı kadın’ın sözlerini örnek gösterdi; “İşte o ablanın ahı, bu arkadaşı yakacak. O ablanın ahı, bizim gibi kadınların ahı yakacak” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sakarya’daki ziyaretlerine Karasu ilçesinde devam etti. Akşener, Karasu’da kendisini takip eden kalabalığa seslenerek konuşma yaptı.

“İKİ CİHANDA YAKASINDA ELLERİMİZ OLACAK”

Akşener konuşmasında, “İYİ Parti olarak iktidarımızda mülakatı ortadan kaldıracağımızı söylemiştik. Şimdi Karasu’nun orta yerinde size söz veriyorum. Hiçbir gencin hayallerini, gençliğini, umutlarını elinden almaya kimsenin hakkı yok. Bu haksızlığı işleyenlerin iki cihanda yakasında ellerimiz olacak” dedi.

“BİZLERE KÜFÜR EDİYORLAR, ZORUMUZA GİDİYOR”

Akşener’in kalabalıkta mikrofon tuttuğu vatandaş, “Bizlere küfür ediyorlar bunlar. Biz vergimizi veriyoruz, bunlar bize küfür ediyor. Zorumuza gidiyor” ifadelerini kullandı.

Akşener ise şöyle yanıt verdi:

“Ben dedim ki bu iş böyle yürümez. İnsanların acı çektiğini ben biliyorum. Ben en kolay ulaşılan genel başkanım. Sokaktayım. Taban politikacısıyım. Fakat onların söylediğiyle tepede konuşulanlar farklı.

AK Parti ve Sayın Erdoğan bütün siyasetçilere bir yün yumağı atıyor. O yün yumağına kediler gibi takılınıyor. Dön baba dönelim! ‘Ne yapalım’ dedi arkadaşlar. Ben de dedim ki ‘Halkımızın içine gidelim’. Esnafa gidelim dedim.

Niye esnaf? Çünkü esnaf, bu ülkede kim neyi üretiyorsa onu satan insandır. En önemlisi esnaf, müşterisini velinimet görendir. Ama uzun zamandır velinimet olmaktan çıktı. Dedin ya güzel kardeşim, ‘Ben üreticiyim, çiftçiyim, bana sövüyorlar’. Söverler!

Sevgili kardeşim niye sövüyorlar biliyor musunuz? Çünkü son dakikaya gelince ‘o’culuk, ‘bu’culuk üstünden bizi birbirimize düşürüyor, ondan sonra da oy alıyor. Ama artık deniz bitti! Artık uyandınız! Seçmen velinimet olacak! Seçmen, bu yün yumağına takılmayacak.”

“SİZİ BİRBİRİNİZE DÜŞMAN EDEN HER CÜMLEYİ ELİNİZİN TERSİYLE İTECEKSİNİZ”

Seçmene seslenen Akşener, “Ey seçmen, ey aziz milletim! Yahu asıl velinimet sizsiniz. Oy isteyen siyasetçi. Siyasetçiye o kadar kolay oy vermeyeceksiniz. Sizin karşınıza gelip, burada benim gibi bilumum abiler ‘hazır ol’da dikilecek! Size birbirinize düşman eden her cümleyi elinizin tersiyle iteceksiniz! Diyeceksiniz ki ‘Ey muhterem, benim derdim üzerinden çözüm üret, rekabeti çözümler üzerinden yapın, ona göre karar vereceğim’” şeklinde konuştu.

“SÜRTÜK” SÖZLERİNİ YUHALADILAR

Konuşmasının devamında, “Siz bunu dediğiniz zaman o bizlere ‘Sürtük, çürük’ diyenler” diye söze başlayan Akşener’in konuşması, kalabalıktan yükselen yuhalamalar ile kesildi. Akşener, “Hayır, biz öyle olmayacağız. Biz oralara düşmeyeceğiz” şeklinde kalabalığa seslendi.

“BİZ KADINLARIN AHI BU ARKADAŞI YAKACAK”

Konuşmasına devam eden Akşener, “Burdur’daki yazmalı, az oruçlu bir ablamızın, bir arkadaşımızın söylediği bir söz var. Dedi ki, ‘Sayın Erdoğan bize ‘Sürtük’ dedi. Benim ağzım oruçlu. Ben 14 yaşında evlendim, kocamın yüzünden başka yüzünden başka kimseyi görmedim. Allahın dışında da kimseye biat etmedim. Ben sürtük değilim. Bize sürtük diyemezsin’ dedi.

İşte o ablanın ahı, bu arkadaşı yakacak. O ablanın ahı, bizim gibi kadınların ahı yakacak. Çünkü ‘şu’culuktan ‘bu’culuktan oy almaya o kadar alıştılar ki…”ifadelerini kullandı.

Akşener, “Biz el ele vereceğiz, bu harami düzeni birlikte yıkacağız. 5 maaş, 10 maaş alan danışmanların olduğu bir ülkede helal olmaz! Gözyaşı dinmez! Haram olur haram! İşte bu harami düzeni el ele verip birlikte yıkacağız” diye konuştu.

“MUHALEFET HAYATLARINDA ONLARA BAŞARILAR DİLİYORUM”

İYİ Parti lideri Akşener, iktidara seslenerek konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı: “Emekli hayatlarında başarılar diliyorum. Muhalefet hayatlarında başarılar diliyorum. Bu ülkenin nasıl yönetileceğini hep beraber göstereceğiz.”