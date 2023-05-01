Akşener’den Erdoğan’a “tür” tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir’de Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı.

Meral Akşener, “Bizim Alevi’ye de saygımız var. Her türe saygımız var” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok sert tepki gösterdi.

Akşener, “Bu nasıl bir saygısızlıktır. İnsanız biz insan. Alevi’siyle insan, Sünni’siyle insan. Ne demek tür? Türk ne demek? Bu ülkenin cumhurbaşkanı bize tür diyor, tür! Ne türü? Bitki miyiz? Hayvan mıyız? Biz neyiz? Biz insanız. Allah’ın yarattığı kuluz” dedi.

ERDOĞAN’IN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, dün şu ifadeleri kullanmıştı:

– Bay bay Kemal CHP’yi öyle bir hale getirdi ki bu parti, kurucusu olduğu Cumhuriyet’e ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal’e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü. Kılıçdaroğlu ve şürekasının yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koçbaşı haline geldi.

– Sana kim dedi, ‘Alevi misin, değil misin?’ Bizim Alevi’ye de saygımız var. Her türe saygımız var. Bunu söylemene ne gerek var? Sen Aleviliğini yaşa ama anlatmaya gerek yok. Bu tablo, CHP’yle hiçbir ilgimizin olmamasına rağmen bizi bile rahatsız ediyor. Aynı ittifaka mensup birilerinin her gün millete, vatana, bayrağa, ezana, kısaca can feda edilecek değerlere yaptıkları hakaretleri bu kardeşlerimiz daha ne kadar sineye çekecek?

– Hadi şimdi sineye çekiyorlar. Allah göstermesin, yarın öbür gün devletin tüm kurumları bunlara teslim edildiğinde ortaya çıkacak vahim tablonun hesabını nasıl verecekler?