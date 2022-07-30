Akşener’den Erdoğan’a Türk Telekom tepkisi: Bunun cevabını vermelisiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “24 milyar lira Türk Telekom’dan alındı. Yani sizin vergilerinizle alındı. Gidildi, Hariri’nin cebine konuldu. Hariri kim, sayın Erdoğan’ın aile dostu. Biliyorsunuz, aile dostlarına mahcup olunmaz. Size mahcup olmak hiç umurlarında değil. Bunun cevabını vereceksiniz, vermelisiniz” dedi.

Halil ATAŞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir’in Bandırma ve Susurluk ilçelerinde esnaf ziyareti yaptı.

“24 MİLYAR LİRA SİZİN VERGİLERİNİZLE ALINDI”

Susurluk’ta halka seslenen Akşener, “24 milyar lira Türk Telekom’dan alındı. Yani sizin vergilerinizle alındı. Gidildi, Hariri’nin cebine konuldu. Hariri kim, sayın Erdoğan’ın aile dostu. Biliyorsunuz, aile dostlarına mahcup olunmaz. Size mahcup olmak hiç umurlarında değil. Bunun cevabını vereceksiniz, vermelisiniz. 24 milyar lira ile neler olur; gençlerin KYK borçları Nisan ayında gübre atamayan tüm çiftçilerin gübreleri ücretsiz verilebilirdi” dedi.

“38 MİLYAR İLE BU ÜLKEDE NELER YAPILMAZDI”

Akşener şunları söyledi:

*Geçen hafta Pazar günü sayın Mansur Yavaş ile beraber ‘Ankapark’ diye bir ucube yeri gezdik. Tam 14 milyar lira harcanmış. 14 milyar lira! 24 ile toplayın. 38 milyar lira ile bu ülkede neler yapılmazdı?

*Bu ülkede, çiftçinin mazotu, çiftçinin gübresi, çiftçinin ilacı, hayvancının yemi sübvanse edilebilirdi. Onlara keş olarak, nakit olarak yardım yapılıp üretim yapmaları sağlanabilirdi.

*Bakın iki kalemden bahsediyorum. Çocuklarımız büyükşehirlerde aç, aç! Devlet okullarında okuyan ilkokul birden, lise son sınıfa kadar olan çocuklarımızın sabah kahvaltısı ile öğle yemeği verilebilirdi.

*O sabah kahvaltısıyla öğle yemeği verilirken, pek çok kadınımıza, binlerce kadınımıza, kooperatifimize ve üreticimize, katkıda bulunabilirdi. Kadınlarımıza iş imkanı sağlayabilirdi. Sadece iki kalemden bahsediyorum.

“BÜTÜN BUNLARI DÜZELTMEK KOLAY”

“5’li çeteye verilenlere daha gelemedik” diyen Akşener, “Şimdi bütün bunları düzeltmek çok kolay. Çaldırmayacaksınız, çalmayacaksınız. İsraf etmeyeceksiniz, kaynakları verimli kullanacaksınız. Türkiye’nin imkanları büyük. Türkiye’nin harika insanları var. Türkiye’nin muhteşem gençleri var. O gençlerin önüne o umudu koyacaksınız. İstihdamı yaratacaksınız. Türkiye’nin çözülemeyecek problemi yok. Şimdi bütün bunların neticesinde el ele verip bütün bu harami düzeni değiştireceğiz. Seçmenin velinimet olduğunu siyaset ağlarına birlikte göstereceğiz” şeklinde konuştu.

“ÜLKEYİ PARSEL PARSEL SATIYORSUNUZ”

Sakarya’daki bir emlakçıyla yaşadığı diyalogu anlatan Akşener, “Sakarya’da bir emlakçı kardeşimiz dedi ki, ‘Abla ben Türkiye’nin namusunu satıyorum’ ‘Töbe, töbe, ne diyorsun sen’ dedim. Dedi ki, ‘Ben 400 bin dolara ev sattım. 8 kişi vatandaşlık aldı. Böyle bir ülke olamaz. Bu ülkenin vatandaşlığını satışa çıkarmak olamaz. 400 bin dolara, daha evvel 250 bin dolardı… 12 kişiyle 8 kişi arasında vatandaşlığa girme işlemi olamaz. Bir ülke için ayıptır, günahtır. Gerçekten itibarsızlıktır. 9 tane uçakla, 13 tane uçakla gezmek, itibardan tasarruf olmaz diyenler 500 milyon dolarlık uçakta uçanlar ayıp olan bu be! Ülkeyi parsel parsel satıyorsunuz. Bunların her biri inşallah sizin elinizde, sizin iradenizle değiştiğinde, gerçekten değişecek.” dedi.

Akşener, konuşmasının ardından esnaf ziyaretinde bulunarak, sorunları dinledi.

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