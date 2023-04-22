Akşener’den Erdoğan’ın ‘Diyaneti kapatacaklar’ sözlerine çok sert tepki! “Oraya uzanan eli kırarım!”
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Akşener’den Erdoğan’ın ‘Diyaneti kapatacaklar’ sözlerine çok sert tepki! “Oraya uzanan eli kırarım!”
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