Akşener’den Erdoğan’ın tepki çeken sözlerine yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğrencilerin yaşadığı barınma sorunu üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı eleştirdi.

Batuhan SERİM

İYİ Parti lideri Meral Akşener, yaklaşık 20 aydır gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini bugün İstanbul Çatalca’da gerçekleştirdi.

Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Akşener, basın mensuplarının sorularını yanıtladı, ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“DÜKKANLARIN İÇİNDE TÜRKİYE’NİN ÖZETİNİ GÖRÜYORUZ”

Akşener’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

* Bu gezilerde neyi görüyoruz? Esnaf dükkanlarında işsiz gençlere rastlıyoruz.

* O esnaf dükkanlarında çiftçi ve besiciye rastlıyoruz. Tencere kaynatmakta zorlanan kadına rastlıyoruz. Emekliye rastlıyoruz. İşten çıkarılmış, iş arayan insanlara rastlıyoruz.

* Atanamamış gençlere rastlıyoruz. Liyakat konusunda problem yaşayan çocuklarımıza rastlıyoruz. Dolayısıyla o dükkanların içinde Türkiye’nin özetini görüyoruz.

* Biz bu dükkanlarda dertli insanların dertlerini öğreniyoruz, onların önerilerini öğreniyoruz, eleştirilerini öğreniyoruz, çözümler üretiyoruz. Esnafın sesi olmayı sürdürüyoruz.

“ELEKTRİK PARASINDAN ŞİKAYET VAR”

* Nelerden şikayet var? Bakın, ben 5 Doğu Anadolu ilinden geldim buraya, şu anda da İstanbul’un en batı ucundayım. Ortak noktalar nedir? Elektrik parasından şikayet var.

* Ardahan’da da var, Ağrı’da da var, Göle’de de var, Tuzluca’da da var, Borçka’da da var. Bütün Türkiye’de esnaf elektrik parasından şikayet ediyor, çiftçi şikayet ediyor, besici şikayet ediyor.

* Gelen mamulün pahalı gelmesinden ve vatandaşın da alım gücünün düşüklüğünden şikayet ediliyor. Özellikle market ve eczanelerde inanılmaz veresiye defterleri gördük.

“İYİ PARTİ OLARAK SUNİ GÜNDEMLERİN PEŞİNDEN GİTMEYECEĞİZ”

* Bütün bunların neticesinde esnaf üzerinden Türkiye’nin dertli kesimlerinin dertlerini öğrenip onlara çözüm üretiyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz.

* Biz İYİ Parti olarak suni gündemlerin peşinden gitmeyeceğiz. ‘O ona şunu demiş, bu buna onu demiş.

* Sen buna ne diyorsun?’ sorularına cevap vermeden gerçek derdin, gerçek problemin, gerçek isteklerin ve bunlara yönelik gerçek çözümlerin peşinde olmaya devam edeceğiz.

“1,2 UÇAĞI SATSALAR GENÇLERİN YURT SORUNU ORTADAN KALKAR”

Akşener; artan özel yurt, apart ve kira ücretleri karşısında zor durumda kalan, ‘barınamıyoruz’ diyen öğrencilere ilişkin şu şekilde konuştu:

* Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına şunu tavsiye ediyorum: 500 milyon dolarlık uçaklarla gezmek yerine 1,2 uçağı satsalar Türkiye’nin bütün vilayetlerine ikişer bin kişilik birinci sınıf yurt yapabilirler ve pek çok gencimizin yurt sorunu ortadan kalkar.

* Öğrencilere, gençlere beddua etmek yerine, bu israfın, bu aşırı harcamanın önüne geçilip bu çocuklarımızın derdine çare bulunması en doğrusudur.

“KİRALARLA İLGİLİ DERİN BİR PROBLEM VAR”

* Ama bir şey daha var. Kiralarla ilgili derin bir problem var. Kentsel dönüşümlerle ilgili yapılan planlamaların yanlışlığı, o meselenin patlaması, beceriksizlik, plansızlık sebebiyle; hem öğrenciler bu sene okula gidecekler, bir de onlar üzerinden yurt yeterli değil.

* Bunların neticesinde bu çocuklar, ‘Bizi görün, bize kulaklarınızı açın’ diye bir tavır koydular. O tavrın sertlikle müdahale edilerek dağıtılmasını da doğru bulmadığımı ifade etmek isterim.”

“KUPON ARAZİ HALİNE GETİRİLİP BİR EL SOKMA DURUMU VAR”

1’inci Derece Doğal Sit Alanı olan Validebağ Korusu’nda yaşananlar ile ilgili de açıklama yapan Akşener, şöyle dedi:

* Geçmiş dönemde Büyükşehir Belediyesi eliyle sürekli bir el uzatıldı. Validebağ Korusu’nda vakit geçiren yaşlısı, genci, o bölgenin sakinleri, ben de onlardan biri olarak, engel olundu.

* Şimdi bu sefer de tam tersine belediye dışarıda bırakılıp, kupon arazi haline getirilip yeniden bir el sokma durumu var.

* Oradaki arkadaşlarımızın hassasiyetlerini de dile getirmek isterim. Kupon arazi meraklılarının bu korudan ellerini çekmesini, uyarı olarak söylemek isterim.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısında öğrencilerin fahiş kiralar ve yurt yetersizliği gibi sorunlarını ‘abartılı’ bulmuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “20 yıldır yurt sorununu çözemediler. 1 yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım” sözlerine de yanıt veren Erdoğan; “Öyle bir yalan atıyor ki, bir sene içerisinde Türkiye’de bu sorunu bitirecekmiş. Ya zaten böyle abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyorsun?… Bunların yalanlarına inanmak mümkün değil. Kaldı ki, üniversite öğrencileri ile ilgili konuşurken; biz göreve geldik, üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Elinize, dilinize dursun ya… Şu anda bunlar 650 liraya çıktı. Ama bunlar bunu görmek istemiyorlar ve göremeyecekler de” ifadelerini kullanmıştı.

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