Akşener’den Hazal Kaya ve Ezgi Mola’ya destek

Batman’da iki yıl önce intihar girişiminde bulunan ve 34 gün sonra can veren 18 yaşındaki İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt’te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Orhan hakkında “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık 27 yaşındaki Orhan’ın yargılanması sürerken, yaşananlara sosyal medyadan tepki yağdı.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020’de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş’un, Ezgi Mola’nın paylaşımı yaptığı suç duyurusunun ardından Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi, geçen 24 Mayıs’ta Mola’ya hakaret suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün adli para cezası karşılığı 6 bin 960 lira para cezası verdi.

Oyuncu Hazal Kaya da bu süreçte meslektaşına destek amaçlı paylaşım yaptı. Akkuş, bu paylaşımı nedeniyle Kaya hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

2 YIL 4 AY HAPSİ İSTENİYOR

Kaya hakkında, ‘Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün bir paylaşım yaparak hem Hazal Kaya’ya hem de Ezgi Mola’ya destek oldu. Tweet’ine iki oyuncuyu ekleyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

“Bir kadın ölüyorsa, hepimiz hakkını arayacağız! Bir kadın susturuluyorsa, hepimiz konuşacağız! Bir kadın haksızlığa uğruyorsa, hepimiz yanında kaya gibi dimdik duracağız! Kadınları yaşatamadığınız yetmiyormuş gibi bir de susturmaya mı çalışıyorsunuz? Ama artık ne yaparsanız yapın, nafile! Sadece 24 gün sonra; Kadınlar konuşacak, kadınlar yaşayacak ve kadınlar size rağmen yepyeni bir tarih yazacak!”