Akşener’den hükümete EYT eleştirisi: O sandık gelecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener EYT’lilerle ilgili yaptığı paylaşımda, “Yandaşların çılgın projelerine, saray sefasına ve 5-10 maaşlı danışmanlarına verecek parayı bulanlar; Nedense EYT’lilerin kazanılmış hakkını verecek parayı bir türlü bulamıyor. Ama hiç merak etmeyin. O sandık gelecek, halk faturayı kesecek çok az kaldı” dedi. Akşener, gençlere de özür borçlu olduklarını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sosyal medya hesabından Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili paylaşımda bulundu.

“O SANDIK GELECEK HALK FATURAYI KESECEK”

EYT’liler üzerinden iktidarı eleştiren Akşener, “Yandaşların çılgın projelerine, saray sefasına ve 5-10 maaşlı danışmanlarına verecek parayı bulanlar; Nedense EYT’lilerin kazanılmış hakkını verecek parayı bir türlü bulamıyor. Ama hiç merak etmeyin. O sandık gelecek, halk faturayı kesecek çok az kaldı!” dedi.

“GENÇLERE ÖZÜR BORCUMUZ VAR”

Akşener, bir sonraki paylaşımında ise gençlere seslendi ve şu ifadeleri kullandı;

“Bugün gençlerimize bir özür borcumuz var… Ellerinden alınan fırsatlar, imkânlar, çalınan hayalleri için büyük bir özür borcumuz var. Özgürce yaşayabilecekleri bir ülke, bir Cumhuriyet borcumuz var. Biz bu borcu ödemeye talibiz. Ve emin olun ki ödeyeceğiz. Çok az kaldı!”

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