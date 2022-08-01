Akşener’den iktidarın Suriye kararına tepki: Senin çiftçin ölüyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın Suriye’den 100 bin küçükbaş hayvan almasını eleştirerek, “Sayın Erdoğan talimat verdi Suriye’den 100 bin küçükbaş hayvan geliyor. Türkiye onu ihraç edecekmiş. Sebep, Suriyeli çiftçilere yardımmış. Arkadaş senin çiftçin ölüyor, ölüyor. Senin çiftçin hayvanlarını kesime gönderiyor” dedi.

Hakan KAYA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırklareli programı kapsamında merkez ilçede vatandaşlara seslendi, esnafın dertlerini dinledi.

“SURİYE’DEN 100 BİN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN GETİRİYORSUN, SENİN ÇİFTÇİN ÖLÜYOR”

İktidarın Suriye’den 100 bin küçükbaş hayvan alınmasını eleştiren Akşener, “Sayın Erdoğan talimat verdi Suriye’den 100 bin küçükbaş hayvan geliyor. Türkiye onu ihraç edecekmiş. Sebep, Suriyeli çiftçilere yardımmış. Arkadaş senin çiftçin ölüyor, ölüyor. Senin çiftçin hayvanlarını kesime gönderiyor. Kurban Bayramı‘nda doğru dürüst kurban kesme imkanı olmadığı için insanların malı elinde kaldı. Sen Suriye’den 100 bin küçükbaş hayvan getiriyorsun, sonrasında ne oluyor, sizin adamlarınız onu ihraç ediyor. Herkes kazanıyor, siz hariç. Onun için, bunun adı harami düzendir.” dedi.

“NİSAN AYINDA GÜBRE ATAMADI ÇİFTÇİMİZ”

Akşener, hükümetin Venezüella’dan toprak kiralamasıyla ilgili de şöyle konuştu:

“Muhteremler Venezüella’dan toprak kiraladılar. Venezüella çiftçisi çalışacak, para ödenecek. O toprak kirası devletine ödenecek ondan sonra o buğday buraya gelecek. Yine siz, sizin paranızla çırak çıkacaksınız. Nisan ayında gübre atamadı çiftçimiz. Dolayısıyla bunun adı harami düzendir. Bu harami düzeni helal oylarınızla birlikte yıkacağız.”

“En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır” diyen Akşener, “Onların elinden 3 bin 500 çıktı. Biz geldiğimizde en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak. Asgari ücrette vergi dışı olacak. Sonuç itibariyle herkes kazanacak.”

“2-3 LİRAYI TAMAMLAYIP KONTÖR ALMAYA ÇALIŞAN İNSANLARI GÖRÜNCE İÇİM ACIYOR”

Kurumsal bir cep telefonu operatörü bayisine giren Akşener, işletmecilere geçinip geçinemediklerini sordu. Zor da olsa geçindiklerini belirten esnaf, “Biz küçük esnaf bir şekilde gemimizi yürütüyoruz. Personel almadan, bir öğlen simit, tavuk dönerle geçiştirerek biz hallediyoruz. Esas burada vahim olan vatandaşın durumu. Buraya gelip, 2-3 lirayı tamamlayıp kontör almaya çalışan insanları görünce içim acıyor. Suriyeliler geliyor en yüksek paket hangisi diyor. Bizim vatandaşımız 2 lirayı zor buluyor.” dedi.

Bir kasap ise faturalardan dert yanarak şöyle konuştu: “Faturaların altında eziliyoruz artık. Bilhassa elektrik faturası. 10 bin lira civarı elektrik faturası geliyor.”

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