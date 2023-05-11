Akşener’den İnce yorumu: Kılıçdaroğlu’nun davetine olumlu baktığımı ifade etmek isterim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , Star TV’de soruları yanıtladı. Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylıktan çekilmesi hakkında şu ifadeleri kullandı.

“İnce’nin ilk adaylığını ilan ettiği dönemde zaman zaman eleştirilere kaldığı dönemde Sayın Oğan için de geçerli, bu hakka sahip olan herkesin aday olma hakkına saygı duymak gerekir diyen bir kişiyim.

“İSTİFASINA ELBETTE SAYGI DUYUYORUM”

*Bugün istifasına elbette saygı duyuyorum. Ama istifasına götüren bu belden aşağı vuran kendisinin de ifade ettiği, içim acıyarak izledim, bu tür konuların da artık Türkiye için bitmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Bu durumu kınadık. Bundan sonra İnşallah her şey iyi olur.

*Bütün sonuçlarla ilgili siyasetçinin görevi, seçmenin gönlümü almaktır. Seçmene projelerini beğendirmektir. Bunun sonucunda hür ve bağımsız irade ile seçmenin oy kullanması halinde siyasetçi veya siyasi sistem buna ‘amenna’ demek gerekir.

“DEMOKRASİLERİ HER ŞEY TARTIŞILABİLİR BİR TEK SONUÇ TARTIŞILAMAZ”

*Demokrasileri her şey tartışılabilir bir tek sonuç tartışılamaz. Üçkâğıt dönmediği sandığa attığı oyu, sonucunu beğenmeme lüksümüz olamaz. Biz eğer Millet İttifakı’nın bileşenleri olarak seçmenin kalbine girememişsek onu ikna edememişsek, ortaya çıkacak sonuçtan biz sorumluyuzdur.

“SAYIN İNCE’NİN BİR KIRGINLIĞI VAR MUHTEMELEN”

*Sayın İnce’nin bir kırgınlığı var muhtemelen. Adaylığı konusunda. O nedenle bu cümleyi kurmuş diye düşünüyorum. Kazanmak kaybetmek tamamen seçmenin gönlünü kazanmaktır. O suçlu bu suçlu diye bir durum yoktur.

“TOPLANTIDA KONUŞULABİLİR”

*Şu anda kimseyle görüşmedim, Denizli’deydim biraz da bu program için hazırlandım. Yalnız saat 22.00’de Cumhuriyet Halk Partisi’nde biz altı genel başkan 2 gün önce kararlaştırılmış bir davet bu. Seçim günü nasıl bir sistem yapılacak sorusunun konuşulacağı bir toplantı olacak. Muhtemelen orada bir konuşma geçer.

“TAVRINA SAYGI DUYMAMIZ GEREKİR”

*Ama tekrar söylüyorum Sayın İnce’ye başarılar dilerim. Tavrına saygı duymamız gerekir. Kılıçdaroğlu’nun davetine de olumlu baktığımı ifade etmek isterim. Sayın İnce ve Sayın Kılıçdaroğlu arasında bir görüşme olabilirse bir durumdur.”