Akşener’den İran mesajı: Baskıya başkaldıran kadınları tüm kalbimle selamlıyor

İran’da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, “İran’da özgürlükleri için sokaklara dökülen ve baskıya başkaldıran kadınları tüm kalbimle selamlıyor; İran yönetimini, kadınların onurlu bir hayat için yükselttikleri haklı sese kulak vermeye ve insan haysiyetine yakışan reformları acilen yapmaya davet ediyorum” dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İran’da yaşanan olaylara vurgu yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı;

*Maalesef çağımız, sultancıl yapıların ve etraflarındaki haramzadelerin; İktidarlarını meşrulaştırmak ve sürdürmek adına yaptıkları türlü zorbalıklar ve aldıkları akla ziyan kararlarla hızla, insanların mutluluklarının ellerinden alındığı bir cendere içine sürükleniyor.

*Her yerde bolca bulunan kötücül ve çıkarcı iktidar kümeleri sıklıkla; sözde dostların ve sözde düşmanların olduğu hayali bir evrende, kazananı sadece oligarşilerin olduğu kurmaca bir kabusu; İnsanlara “beka mücadelesi” diye yutturmaya çalışıyor.

“BUNUN AKSİNİ DE ASLA KABUL EDEMEYİZ”

*Nitekim İran’da kadınlara yaşatılan kabusu da bu çerçeveden ayrı düşünemeyiz. Kadınların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebilmeleri, tercihlerinde özgür olmaları ve itilip kakılmadan yaşayabilmeleri en temel ve en kutsal haklarıdır. Bunun aksini de asla kabul edemeyiz.

*Bu vesileyle, İran’da özgürlükleri için sokaklara dökülen ve baskıya başkaldıran kadınları tüm kalbimle selamlıyor; İran yönetimini, kadınların onurlu bir hayat için yükselttikleri haklı sese kulak vermeye ve insan haysiyetine yakışan reformları acilen yapmaya davet ediyorum.

*Turgut Uyar’ın dizelerinde de söylediği gibi:

“Saçlarımı hep kestim tutacak kadar kalmasın dedim. Çünkü bir başkaldırma ancak saçlarından tutulur…”

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