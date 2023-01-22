Akşener’den İsveç’e sert tepki: Ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Şanlıurfa İl Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu.

“AHLAKSIZ VE ŞEREFSİZ İLAN EDİYORUM”

Akşener, dün İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde bir kişinin Kuran-ı Kerim’i yakması provokasyonuyla ilgili şu konuşan ifadeleri kullandı:

“Dün İsveç’te büyükelçiliğimizin önünde kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’i yakmaya çalıştı bir grup Vandal, şerefsiz, ahlaksız. Bununla ilgili her türlü tedbiri bu ülkenin cumhurbaşkanı ve kabinesi almak zorundadır.

Ne gerekiyorsa yapmak zorundadır. Ortada bırakılamaz bu. Bugüne kadar hangi dinden olursa olsun, hangi inancın olursa olsun herhangi bir kutsal kitabı insan hakları çerçevesi içinde yakmaya kalkışmak ve bizim inancımızın, bizim kitabımız olan Kuran-ı Kerim’i orada yakmaya kalkışmak ve İsveç hükümetinin buna insan hakları, fikir hürriyeti çerçevesi içinde izin vermesini en şiddetli bir biçimde kınıyorum.

Bunu yapmaya kalkışanları da ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum. Şimdi iktidar partisine düşen bu eylemin sonuçlarını İsveç hükümetinin ödemesini sağlamaktır. İsveç hükümetinin bu konuda gereğini yapması, yapmadığı takdirde de onun karşılığını Türkiye’nin vermesidir.”