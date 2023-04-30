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30 Nisan 2023
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Akşener’den İzmir’de bir ilk

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Millet İttifakı’nın 6 lideri ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Gündoğdu Meydanı’ndaki ‘Büyük İzmir Mitingi’nde 1 milyondan fazla kişiye seslendi.

Konuşması için kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir ilke imza attı. Bu güne kadar siyaset sahnesinde görünmeyen eşi Tuncer Akşener’le birlikte kürsüden İzmirlileri selamladı.

Akşener konulmasına başlamadan önce “Herkes eşiyle birlikte çıkınca ben de kocamı getireyim dedim. İlk kez milli oluyor ya utanıp kaçtı” diyerek esprili bir dille eşine takıldı.

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