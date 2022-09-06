Akşener’den Kılıçdaroğlu’nun ‘Altılı Masa uzlaşırsa hazırım’ sözleriyle ilgili açıklama

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Altılı Masa uzlaşırsa hazırım” sözlerine ilişkin “Bu masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım. Onur duyarım. Elbette çok saygıdeğer ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı” ifadelerini kullandı.

Hakan KAYA

İYİ Parti lideri Meral Akşener, katıldığı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

“HEPSİNİN ADAY OLMA HAKKI VAR”

Cumhurbaşkanlığı’na değil başbakanlığa talip olduğunu belirten Akşener, şöyle konuştu:

* “Bunun için de partimin birinci parti olması gerekiyor. Biz cumhurbaşkanını seçtikten sonra cumhurbaşkanını Çankaya’ya yerleştireceğiz benimki kolay. Ben, ‘Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim’ dedikten sonra o masada Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ‘hayır ben değilim’ diyen tek kişi benim.

* Dolayısıyla diğer 5 arkadaşın, liderler arasından talip olma durumu söz konusuysa eğer bunu biz hiç konuşmadık. Hepsinin aday olma hakkı var. Çok saygı değer bir davranış biçimi. Tek aday üzerinden yürümeyi doğru bulduğumuzu da deklare ettik.”

“HİÇBİR KONUŞMA OLMADI”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Altılı Masa uzlaşırsa hazırım” sözlerine ilişkin Akşener, “Bu masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım. Onur duyarım. Elbette çok saygıdeğer ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun davetiyle altı genel başkanın bir masa etrafında toplandığını dile getiren Akşener, “Kılıçdaroğlu bu Altılı Masa’dan bir Cumhurbaşkanı adayı çıkmasını istedi. Bu Altılı Masa’nın içinde diğer arkadaşlarımızın Millet İttifakı’nın içinde yer alıp almayacağını göreceğiz. Ama parlamenter sistemde anlaştık” dedi.

“MESELE SAYIN ERDOĞAN DEĞİL”

Yapacakları ilk işin parlamenter sisteme geri dönmek olduğunu vurgulayan Akşener, şöyle konuştu:

* “Cumhur İttifakı’nın adayı belli Sayın Erdoğan. Bizim ise aslında tartışmaya gayret ettirdiğimiz şey, bu ucube sistem. Tekrar söylüyorum. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın aday gösterdiği kişi olacak. Fakat bu iş onunla bitmiyor.

* Biz parlamenter sisteme geçmek durumundayız. Çünkü bugünkü mesele Sayın Erdoğan değil. Şahıslardan bağımsız bu bir ucube sistemdir.

* Bir kişinin iki dudağı arasında, onun söylediği kelimelerin yazıldığı, Kanun Hükmünde Kararname ile her şeye karar verilen bir sistemin devamı bu ülke için doğru değil.”

“İYİ PARTİ BUGÜN TÜRKİYE’NİN KİLİT TAŞI DURUMUNDADIR”

“Bu ucube sistemin faillerinden birisi Sayın Erdoğan’dır, birisi de Sayın Bahçeli’dir” diyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

* “Bu ucube sistem Türkiye’ye uygun bir sistem değildir. Sürekli olarak etkin aidiyet üzerinden yapılan tanımlarla konuşuluyor. Doğal olarak insanları rencide eden bir durum. Kürtlerin inciltilmemesi, rencide edilmemesi üzerinden dururken, bu arada da 10 seçmenin ikisi Türk, sekizi Kürt.

* Bu arada Türkler de hiç konuşulmuyor. Türkler kime oy verecek? Bunu son derece yanlış, Türkiye’yi ruhen bölen bir davranış biçimi olduğunu düşünüyorum. Malum çevrelerin ümit bağladığı sistemleri, anahtarları İYİ Parti ortadan kaldırdı. İYİ Parti bugün Türkiye’nin kilit taşı durumundadır.”

“AÇ, AÇIK BIRAKAMAYIZ”

KHK ile görevden alınanlarla ilgili ise Akşener, şunları söyledi:

* “Bugünün yargısında, parası pulu olmamış ama mücadele etmiş, delilini sunmuş, öyle olmuş, böyle olmuş beraat alan, takipsizlik alan, hatta hakkında soruşturma açılmamış olanlar var.

* Bizim bu insanlara ilişkin bakış açımız şu; özlük haklarının iadesi. Yani iş bulma imkanının sağlanması, o maaşının başka bir yerde görevlendirilerek o maaşın alınması anlamında söylüyorum. Aç, açık bırakamayız.”

“‘YAŞASIN HÜRRİYET, KAHROLSUN İSTİBDAT’ DÖNEMİ BU”

Gençlerle birlikte kamuoyuna açık çalışmalar yaptıklarını dile getiren Akşener, şu ifadeleri kullandı:

* “Her çocuk cümlesine başlarken, ‘Ben şimdi mahkemeye verilmeyeyim ama…’ diyerek başlıyor. 20 yaşındaki bir genç bunu düşünmez. 20 yaşındaki bir genç deli dumruldur. 20 yaşındaki bir gencin heyecanı, hatası, kusuru ferah ferah olur. Bizim oldu.

* Bizim aklımızdan geçmedi, en kötü zamanlardan bahsediyorum. Olayların olduğu dönemlerden bahsediyorum. Cümle kurarken, ‘bizi mahkemeye vermesinler’ diye yazıktır, günahtır.

* Bir taraftan orada bir boğaz sıkması var, diğer tarafta başka bir şey var. Yani, ‘yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat’ dönemi bu. Bunu gençlerden duyuyorum ben. Onun için de bu seçmen yaşlısı, genci attaya gönderecek bu arkadaşları. Hiç merak etmeyin az kaldı.”

“TEK ADAY GİDİLMESİ DOĞRUDUR”

Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olma konusundaki soruya ise şu cevabı verdi:

* “Biz o masada altı kişiyiz. Beş erkek bir kadın. O topun dönüp, dolaşım ayağıma gelmesini bekleyebilirdim. Uzlaşılamadı, o top benim önüme gelebilirdi. Ama ben onu beklemeden samimiyetle şunu yapmaya çalıştım; ‘ben aday değilim’ dediğim zaman her birimizin zaman ilerledikçe bu kararda samimi olduğumu anladığınız andan itibaren yani üç kağıt yapmadığıma anladığınız andan itibaren ne oluyor biliyor musunuz?

* ‘Bu kadın bir şey söylüyor, kulak verelim’ oluyor. Tek aday gidilmesi doğrudur. Hepimiz onun yanında, bütün gücümüzle çalışmalıyız İstanbul’da olduğu gibi. Kazanacak bir adayla seçime gitmeliyiz.”

“İSTANBUL VE ANKARA ALINMAMIŞ OLSAYDI, BUGÜN CUMHURBAŞKANLIĞI’NI ALABİLİRİZİ KONUŞAMAZDIK”

İYİ Parti’nin en büyük özelliğinin, akıl ve strateji uzmanı bir yapı oluşu olduğunun altını çizen Akşener, şunları belirtti:

* “Türkiye’nin umutsuzluğunu ortadan kaldırdık biz. İstanbul ve Ankara alınmamış olsaydı, bugün cumhurbaşkanlığını alabilirizi konuşamazdık. Ayrı ayrı girilseydi de alınamazdı. Oydan bahsetmiyorum. Sinerjiden bahsediyorum. İstanbul ve Ankara’da ayrı ayrı girilseydi. Bizim oylarımızın da tamamı yine tek adaya gitseydi. Olmazdı, diğerleri gelmezdi.

* Ayrı ayrı adaylarla gidileydi, Mahsur Bey, buradan aday olur muydu? Yani CHP aday eder miydi? O günün şartlarında bilmiyorum ben onu. Belki olurdu. Ama o bütünlük, muhteşem bir şey oldu.”

“GEREĞİNİ YAP”

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan’ın Ege adalarına yönelik söylemiyle ilgili olarak da “Sayın Erdoğan’ın söylediği cümle ilginç, 18 Ege adasının işgal altında olduğunu söylüyor, itiraf ediyor. Kendisi cumhurbaşkanı, atarlandı giderlendi. Bu 18 ada işgal altındaysa o cumhurbaşkanı atar gider yaparak, kürsü kürsü Yunanistan’a bağırıp çağırarak gezemez, gereğini yapar” dedi.

“BAHÇELİ’NİN, SAYIN ERDOĞAN’A DEDİĞİ, ‘YENİ KURUCU LİDER’ ÇOK YANLIŞ BİR ŞEYDİR”

MHP lideri Devlet Bahçeli‘nin, Erdoğan hakkında söylediği ‘yeni kurucu lider’ ifadesini de eleştiren Akşener, şunları belirtti:

* “Bizler için Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu lideridir. Sayın Bahçeli’nin, Sayın Erdoğan’a dediği, ‘yeni kurucu lider’ çok yanlış bir şeydir.

* Eğer sayın Erdoğan, anayasa değiştirdiği için yeni kurucu liderse o zaman anayasa değiştiren Evren de kurucu liderdir. Bunları çok esefle karşıladığımı ifade etmek isterim.

* Atatürk ve arkadaşları bu ülkeyi kurmuşlardır ve o irade Türk milliyetçiliği iradesidir. İnkılap tarihi hocası olarak talebelerime böyle anlattım. Sayın Erdoğan’ın öyle bir vasfı yoktur.”

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