Akşener’den Kılıçdaroğlu’nun kampanyasına bağış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek oldu.

Akşener, İçişleri Bakanlığı görevinden hak kazandığı bir emekli maaşını Kılıçdaroğlu’nun seçim hesabına bağışladı.

İYİ Parti’den yapılan açıklamada, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı görevinden hak kazandığı bir emekli maaşını, 13’üncü Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanyasına bağışlamıştır” ifadesi kullanıldı.

Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimi bağışı olarak 52 bin TL yatırdı.

20 TL BİLE YATIRILABİLİYOR

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlar için üç ayrı bankada hesap açılmıştı. 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca; bağış yapmak isteyen vatandaşlar 7 bin TL’ye kadar makbuz karşılığında elden de bağış yapabilecek.

Vatandaşlar, 7 bin TL ve üzeri bağışlarını duyurulan banka hesap numaralarına yatırabilecek. İsteyen her Türk vatandaşı 20 TL bile olsa miktarına bakılmaksızın, doğrudan banka hesabına da bağış yapabilecek.

Yine YSK kararı uyarınca yalnızca T.C. vatandaşı gerçek kişilerin katılabileceği yardım kampanyasına her bir tur için, her yurttaş en fazla 55 bin 598 TL bağışta bulunabilecek. Döviz cinsinden yapılacak bağışlar için de yine üst sınır olarak 55 bin 598 TL karşılığı döviz kabul edilebilecek.