Akşener’den Kızılay tepkisi: Yazıklar olsun!

Deprem bölgesinde sahra eczaneler kurmak isteyen ancak büyük çadır bulmakta zorlanan Eczacıları Birliği’ne (TEB), Türk Kızılayı çadırları tanesi 140 bin TL’den sattığı ortaya çıkmıştı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuyla ilgili tepkisini dile getirdi.

“YAZIKLAR OLSUN!”

Akşener paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumak, dirençliliğini arttırmak ve ızdırabını dindirmek için çalışmak” anlayışıyla kurulan Türk Kızılay’ını; Paranın gücüyle insanını yalnız bırakan, binbir dümen kurup içini boşaltan bir anlayışa mahkûm ettiniz. Yazıklar olsun!”