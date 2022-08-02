Akşener’den KPSS tepkisi: Gençlerimize ihanet ettiniz

Yazan:
Alaturka Online
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, KPSS’de soruların çalındığı iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, “Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz; Tekrarını kabul etmeyiz” dedi.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 17:02 – 02 Ağustos 2022 Güncellenme:

Akşener’den KPSS tepkisi: Gençlerimize ihanet ettiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KPSS’de soruların çalındığı iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

ÖSYM’nin açıklamasından sonra paylaşım yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz; Tekrarını kabul etmeyiz!

Cumhuriyetimizin kazandırdığı eğitimde fırsat eşitliğini, vasatlığa terk etmeyiz!

KPSS ile ilgili iddiaların ve 2 saatte yapılan şaibeli açıklamaların takipçisi olacağız.”

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