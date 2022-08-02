Akşener’den KPSS tepkisi: Gençlerimize ihanet ettiniz

İYİ Parti lideri Meral Akşener, KPSS’de soruların çalındığı iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, “Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz; Tekrarını kabul etmeyiz” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KPSS’de soruların çalındığı iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
ÖSYM’nin açıklamasından sonra paylaşım yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı:
“Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz; Tekrarını kabul etmeyiz!
Cumhuriyetimizin kazandırdığı eğitimde fırsat eşitliğini, vasatlığa terk etmeyiz!
KPSS ile ilgili iddiaların ve 2 saatte yapılan şaibeli açıklamaların takipçisi olacağız.”