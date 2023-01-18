Akşener’den liderler turu… Üç günde beş ziyaret

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün partisinin grup toplantısında seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıklamasının ardından Başkent’te siyaset arenası hareketlendi.
Meral Akşener, 26 Ocak’ta İYİ Parti ev sahipliğinde gerçekleşecek Altılı Masa toplantısı öncesi; GP, DP, CHP, SP ve DEVA lideriyle bir araya gelecek. Akşener’in genel başkanlarını ziyaret programı şöyle:
- Yarın saat 11.00: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
- Yarın saat 15.00: Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal
- Cuma saat 11.00: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
- Cuma saat 16.00: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
- 23 Ocak Pazartesi saat 12.00: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan