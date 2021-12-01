Akşener’den Mansur Yavaş’a gözdağı veren Bahçeli’ye sert yanıt! Alkışlar koptu!





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mansur Yavaş'ı tehdit eden MHP lideri Bahçeli'ye tepki gösterdi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef almasına tepki gösterdi. Bahçeli'ye seslenen Akşener, "Yok öyle yağma, Sayın Bahçeli. Yok öyle yağma. Mansur Yavaş’ın arkasında biz varız, Ankaralılar var" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikasına tepki gösteren Akşener, "O cahilce konuştukça dolar zıplıyor, enflasyon atıyor, olan her zamanki gibi milletimize oluyor, gençlerimiz işsiz kalıyor" diye konuştu. Akşener'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle: "Utanmadan, faiz sebep enflasyon neticedir demeye devam ediyor. O cahilce konuştukça dolar zıplıyor, enflasyon atıyor, olan her zamanki gibi milletimize oluyor, gençlerimiz işsiz kalıyor. Dünyada bu sözümona teoriyi iddia eden tek bir ekonomist yoktur. Bu tezi savunan bir tane ciddi bilimsel makale de yoktur. Hatta ilginçtir, bu tezin yanlış olduğunu anlatan bir makale de yok. Öyle büyük bir cahillikle karşı karşıyayız ki, incelemeye bile gerek duymamışlar. Düz dünya teorisini ciddiye alıp tartışanlar var ama sayın Erdoğan'ın düz ekonomi teorisin tartışan bir kişi bile yok. Bu cahillik koca bir ülkeyi bu teze mahkum etmeye devam ediyor. Dünyada parası değer kaybederken milleti zenginleşen hiçbir ülke yok. Dolar 14 liraya dayanmış, ticaret durmuş, milletimiz kan ağlıyor, bunlar saçmalamaya devam ediyor. Erdoğan, bir zamanlar ne diyordun? Para tıpkı bayrak, milli marş gibi bir ülkenin gücünü, bağımsızlığını temsil eder. Nereden, nereye… Dün bunları söylerken bugün memleketi düşürdüğün duruma bak. BAHÇELİ'YE "YAVAŞ" TEPKİSİ "Milletimiz her gün yeni dertlerle boğuşurken, millete düşman bu iktidarın küçük ortağı işi gücü bırakıp vatandaşa hakkıyla hizmet edenlele uğraşıyor. Sayın Bahçeli dün Sayın Yavaş'ı tehdit etti. Yok öyle yağma, Mansur Yavaş'ın arkasında biz varız, Ankaralılar var! Yalana, talana, yoksulluğa ses çıkarmayacaksınız, tek derdi Ankaraya hizmet olan belediye başkanımızı tehdit edeceksiniz… Siz bu hükümetin küçük ortağısınız. Ayıptır ayıp. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #mansuryavaş #devletbahçeli #haber #iyiparti #iyiparticanlı #haberler