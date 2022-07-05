Akşener’den Muhsin Yazıcıoğlu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Altındağ ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bir esnaf ülkücü olduğunu belirterek, Akşener’den Muhsin Yazıcıoğlu’nun katillerinin bulunmasını istedi. Akşener ise esnafa “Aynı taraftayız. Ama ben şu mudur, bu mudur diye bilmiyorum. Katillerin bulunmasına dair sonuna kadar arkasındayım” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara programı kapsamında Altındağ ilçesinde geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Akşener, ilçede esnaf ziyaretinde bulunarak sorunlarını dinledi.

Ülkücü olduğunu söyleyen bir esnaf, Akşener’e, “Muhsin Yazıcıoğlu’nun katillerinin bulunmasını istiyorum” dedi.

“BEN KENDİMİ MUHSİN YAZICIOĞLU’NUN KIZ KARDEŞİ OLARAK GÖRÜYORUM”

Aynı düşüncede olduğunu söyleyen Akşener’de esnafa şu cevabı verdi:

“Ama ben şu mudur, bu mudur? diye bilmiyorum. Ama eşiyle, kızıyla, oğluyla, rahmetlinin kız kardeşi olarak, birlikte irtibat halinde gayret ediyoruz. Furkan Yazıcıoğlu’na sorabilirsin. Katillerin bulunmasına dair sonuna kadar arkasındayım. O gece, yani bulunmadığı gece, o evinin kapısını ben çektim. Ben kendimi rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun kız kardeşi gördüm hep. Öyle gör.”

“BAYRAMA RAĞMEN İŞLER DURGUN”

Ayakkabı satan bir esnaf da işlerin düşüklüğünden şikayet ederek, “Kurban Bayramı olmasına rağmen işler durgun. Vatandaşın alım gücü son derece düşük. İmalat fiyatının yüksek olması fiyatlara yansıyor.” diyerek dert yandı.

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