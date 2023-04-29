Akşener’den seçim mesajı: Savaşa gitmiyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Urfa’da seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.

Meral Akşener, şöyle konuştu:

*Şanlıurfalılar, Hz. Adem kıssasını bilirler. Harama el uzatırsan edep ve ahlakın kaybolur. Buradan çiftçi bir kardeşimi kürsüye çıkarıp yaşadığı sorunları anlattı.

*Pandemi döneminde gıdanın, tarımın bekanın beka sorunu olduğunu öğrendik. Peki Şanlıurfa, tarım konusunda her türlü teşvikin verilmesi gereken yer değil mi?

*Çiftçinin tarlasını sulaması gerekmez mi? Bunu biz bitireceğiz. Türkiye’deki hırsızlığı yolsuzluğu bitireceğiz.

SOSYAL YARDIM AÇIKLAMASI

*Diyorlar ki, sosyal yardım bunlar gelirse bitecek. Hadi be oradan, sosyal devlet olmak görevdir. Mansur Yavaş Ankara’da aday oldu. Sosyal yardımların biteceğini söylediler. Mansur Bey elinde kolilerle yardım yapmak yerine, onlara kart verdi.

*Öğrencilere destek oldu. Kışın doğalgaz parasını ödedi vatandaşın. Daha fazla sosyal yardım yaptı.

*Kadınlarımıza sesleniyorum, ev kadınlarına verilen yardım parasının yaşını 60 yaşına çekeceğiz ve daha da rahat edeceksiniz.

“100 GENÇTEN 12’Sİ İŞSİZ”

*Şanlıurfa’da yaşayan her 100 gencin 12’si işsiz. Tarımın merkezi olan, Türkiye’yi doyuran bu şehrin destek olarak aldığı pay, Türkiye’nin 81. sırasında. Fakirlikten kurtulmak mümkün mü, iş bulmak mümkün mü? Elbette hayır.

“KİME İNANIYORSANIZ OYUNUZU ONA VERİN”

*İktidara gelir gelmez 1 ay içinde 100 bin öğretmen atayacağız. Şanlıurfa’da sel oldu ama yaralar sarılmadı. Sizlerden İYİ Parti’ye ve Sayın Kılıçdaroğlu’na 1’er oy istiyorum.

*Bir oy Meral’e, bir oy da Kemal’e diyorum. Gerçekten savaşa gitmiyoruz. Seçime gidiyoruz. Herkesi tartın, o tartının neticesinde kime inanıyorsanız oyunuzu ona verin.

*Gencin, yaşlının, haksızlığa uğrayanın çözümü inşallah 14 Mayıs’ta vereceğiniz oylarla belli olacak. Bu sorunları biz çözeceğiz inşallah.

*Gerçekten savaşa gitmiyoruz. Seçime gidiyoruz. Seçim seçmen için bayramdır. Aklınıza, kalbinize hangimiz uyuyorsak ona oy verin. Oylarınızı çantada keklik yaptırmayın.