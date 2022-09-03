Akşener’den Sedat Bucak’a sürpriz ziyaret… Yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimler yaklaşırken Güneydoğu turlarına ağırlık verdi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinin önde gelen aşiretlerinden Bucak aşireti lideri eski DYP Milletvekili Sedat Edip Bucak’ı ziyaret etti.

Özgür CEBE

Şanlıurfa’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, coşkulu kalabalık tarafından oluşturulan yüzlerce araçlık konvoy eşliğinde Siverek ilçesine geldi.

Akşener, burada bölgenin önde gelen aşiretlerinden olan ve uzun yıllar DYP’de milletvekilliği yapan Bucak aşireti lideri Sedat Edip Bucak’ı ziyaret etti. Görüşmede İYİ partinin kurmayları da yer aldı.

2023 seçimleri için geri sayım başlarken Güneydoğu turlarına ağırlık veren Meral Akşener’in Bucak aşiretine yaptığı sürpriz ziyaret sonrasında taraflar bir açıklamada bulunmadı. Siyasi kulislerde ziyaretin büyük önem taşıdığı ve Bucak aşiretinin önümüzdeki süreçte İYİ partiye destek verebileceği ileri sürüldü.

Sedat Bucak’a yapılan ziyaretin ardından İYİ Parti Genel Merkezinden ani bir istifa haberi geldi. Parti Genel Merkezinde danışmanlık görevinde bulunan Mahmut Cevheri’nin partisiyle yollarını ayırdığı öğrenildi.

Cevheri, “8 ay önce görev aldığım İYİ Partiden bugün itibariyle fikir ayrılığı nedeniyle istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.

Daha önce de İYİ parti kurucuları arasında yer alan eski Devlet Bakanı Necmettin Cevheri’nin oğlu eski Adana Milletvekili Cevher Cevheri de İYİ Partiden istifa etmişti.

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