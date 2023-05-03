Akşener’den Sinan Ateş’in ailesine ziyaret





14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri kapsamında Millet İttifakı ortağı olarak çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Miting için Bursa’ya geldi.

Kentte bulunan Akşener ile Yavaş, Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Bursa’daki ailesini, evlerinde ziyaret etti.

Akşener ve Yavaş, Sinan Ateş’in babası Musa Ateş ve diğer aile fertlerine tekrar baş sağlığı dileyip, olayın üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Akşener ve Yavaş, ziyaretin ardından evden ayrılıp, miting alanına geçti.

NE OLMUŞTU?

Ankara’da, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022’de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’nde silahlı saldırıya uğramıştı.

Başından vurulan Sinan Ateş olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.