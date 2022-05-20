Akşener’den siyasi yasak mesajı: ‘Erdoğan’ın oyunu sıfırın altına düşürür’

6’lı masa görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Akşener, “Ben ortak aday çıkar diye düşünüyorum. Öncelikli hedefimiz Türkiye. Buna uyulacağını görüyorum. Şu ana kadar herhangi bir masa altı tekmelemeyle karşılaşmadım” dedi. İYİ Parti’nin oy oranını da açıklayan Akşener, “Ben bir siyasi yasak beklemiyorum. Sayın İmamoğlu veya bir başka belediye başkanına bu manada bir adım atılması, Tayyip Erdoğan’ın oyunu sıfırın altına düşürür” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV‘de soruları yanıtladı. Samsun’da İYİ Parti’nin iktidar yürüyüşünü başlatmasıyla ilgili Akşener, “Seçime az kaldı. Biz ilk adımı attık. Mitingleri askıya almıştık. Şimdi oturup yeniden planlama yapacağız” açıklamasında bulundu.

“HER TÜRLÜ OYUNBOZANLIĞI YAPMAYA KALKIŞABİLİRLER”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim güvenliğinin tehdit altında olduğuna işaret etti. Akşener, “İster seçime gitmemek için ister seçimi kazanmaya yönelik her türlü oyunbozanlığı, abidik gubidik işleri yapmaya kalkışabilirler. Bize düşen bunları boşa çıkarmak. Ben inanıyorum ki biz bunu boşa çıkaracağız. Konvansiyonel metotlarla, sandıktan çıkan sonuçları dikkat ederek takip etmekle her türlü hile, hurda ortadan kalkar” ifadelerini kullandı.

“Bütün sorumluluk siyasetçinindir” diyen Akşener, “Altılı masadaki bütün siyasi partiler seçim güvenliği konusunda çalışıyoruz. Sandık başkanları açısından eksiğimiz var. Ama özellikle büyükşehirleri çok hızla tamamlıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir’de çok yüksek oranla (tamamladık.) Her sandığa tek kişi yerine 3 kişi koyacağız” açıklamasında bulundu.

İYİ PARTİ’NİN OY ORANINI AÇIKLADI

İYİ Parti’nin oylarıyla ilgili konuşan Akşener, “7 araştırma şirketine aboneyiz. Her ay araştırma yapıyorlar. Oylarımız ortaya çıkıyor. Abone olduğumuz şirketlerin ortalaması yüzde 18. Benim sahada gördüğüm farklı. Biz Haziran sonu yüzde 20’yi net bir şekilde göreceğiz” dedi.

“TAYYİP BEYİN KULLANDIĞI PİS BİR DİL”

Konuşmasının devamında Akşener, “Milliyetçilik şu anda Türkiye’de, Tayyip beyin diliyle ayrıştırıcı bir dile dönüştü. Biraz da demeyeyim. Tayyip beyin ve onun arkadaşlarının kullandığı pis bir dil. Milliyetçiliğin ne manaya geldiğini bilmedikleri için… Onların dili başka bir dil. Bu milliyetçiymiş gibi algılanıyor bu ülkede” şeklinde konuştu.

CAHİT ÖZKAN’IN GÖREVDEN ALINMASI

AKP’de Cahit Özkan’ın, sözleriyle yarattığı BAE krizi nedeniyle grup başkanvekilliği görevinden alınmasına değinen Akşener, “Son zamanlarda Tayyip beye, şahsına ve AKP’ye verilen zararın yükü kendi insanlarından oluşuyor. Yola çıkıldığı zaman ile bugün gelinen noktada artık istifa etti. Tayyip bey, başka af istemeler gibi yine affını istedi. Türkiye’nin geldiği nokta bu. Bütün bunlar, Türkiye’de vasatlığın alkışlandığı, bilimin, bilginin, aklın ötelendiği bir resmini size somut olarak veriyor” değerlendirmesinde bulundu.

“ORTAK ADAY ÇIKACAKTIR”

Altılı masayla ilgili açıklamalarını sürdüren Akşener, şöyle konuştu:

* “AKP’den kopmuş olan seçmenin içinden, her birimizin alabileceği oylar var. Hedefimiz AKP’yi daha düşük bir orana getirmek olmalı. Bunun için tekleşmenin hiçbir faydası yok. Çeşitliliği korumak gerekir.

* Ben ortak aday çıkar diye düşünüyorum. Öncelikli hedefimiz Türkiye. Buna uyulacağını görüyorum. Şu ana kadar herhangi bir masa altı tekmelemeyle karşılaşmadım.

* Hem bu birlikteliğe hem de sindire sindire oluşturmaya ihtiyaç var. Bu toplantılar sürdüğü bu şekilde bir uyum oluştuktan sonra o masada bir problem çıkmayacak. Belediye başkanlarıyla ilgili herhangi bir şey konuşmadık.”

“TAYYİP ERDOĞAN’IN OYUNU SIFIRIN ALTINA DÜŞÜRÜR”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na siyasi yasak getirileceği iddialarına değinen Akşener, “Ben bir siyasi yasak beklemiyorum. Sayın İmamoğlu veya bir başka belediye başkanına bu manada bir adım atılmasıyla, Tayyip Erdoğan’ın oyunu sıfırın altına düşürür” dedi.

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