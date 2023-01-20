Akşener’den üçüncü seçim videosu: Erdoğan’ın görüntüleri hatırlatıldı





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 2023 seçimleri öncesinde; “Adalet, Ciddiyet, Samimiyet, Merhamet, Cesaret, Millet, Başbakan” vurgularıyla işlenen lider iletişim kampanyasının üçüncü videosu, Akşener’in; “Devletin dilini, adabını ve edebini zedelemeye çalışan bu samimiyetsiz tavrı milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz. Çünkü #DevleteSamimiyetYakışır!” notuyla resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

ERDOĞAN’IN O GÖRÜNTÜLERİ VE SÖZLERİNE YER VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir çocuğun kafasına vurduğu, elindeki oyuncak kutusuyla korumasına çarptığı ve vatandaşlara otobüsten çay fırlattığı anlarla başlayan videoda; Erdoğan’ın çeşitli günlerde sarf ettiği “Ya bunlar öğrenci mi? Bunlar üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir.”, “Bunlar gazeteci falan değil.”, ”Bunlar ateist, bunlar terörist, bunlar çürük, bunlar sürtük…” söylemlerine yer verildi.

“PATATES SOĞAN, GÜLE GÜLE ERDOĞAN”

AKP iktidarı tarafından tatminsizlikle suçlanan gençlere yönelik Erdoğan’ın “Daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle…” sözleri hatırlatıldı.

Temel gıdaya ulaşımda yaşanan krizler üzerine “Patates, soğan, domates, sivri biber. Hepsini verdik. Bizden bir şey beklemeyin” sözleriyle vatandaşa seslenen Erdoğan’a karşı Akşener’in; “Patates, soğan; güle güle Erdoğan” sözlerine yer verildi..

Meral Akşener’in “Derin bir nefes alarak huzura kavuşacağımız günlere çok az kaldı” sözleriyle devam eden videonun, il ziyaretlerinden gençlere sarıldığı, çocukları öptüğü, vatandaşla iç içe olduğu anlar hatırlatıldı.