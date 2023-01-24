Akşener’den yeni seçim kampanyası videosu: Devlete cesaret yakışır

İYİ Parti ve Meral Akşener’in sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Meral Akşener’e yönelik tehditlerine ve ilgili çıkışlara ilişkin Akşener’in tepkilerine yer verildi.

HESAPLAŞMA VURGUSU

Akşener’in; “Bugün olmazsa ruz-i mahşerde, Allah’ın huzurunda hep birlikte hesaplaşacağız.” sözleriyle başlayan videoda, Erdoğan’ın “Mahkemede hesaplaşacağız, hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Onunla hemen hesaplaşacağız.” tehdidine, Akşener’in 2019 yerel seçim sürecinde gerçekleştirdiği Manisa Mitingine cezaevi çantasıyla çıktığı görüntülere ve “Bu çanta var ya bu çanta, muktedirlere karşı başını eğmeyeceğini söyleyen sayın Erdoğan bu çantayı elime vermişse, hapsettirecekse Türk milleti için can baş üzerine, canım gözüm üzerine” sözlerine yer verildi.

Meral Akşener’in evinin basıldığı görüntülerin de yer aldığı videoda Akşener’in; “El çocuklarıyla hiç ben yiğitlik yapmadım hayatımda. Yüreği yeten kendi gelecek, kendi.” cevabı hatırlatıldı.

İYİ PARTİ KARAVANINA DÜZENLENEN SALDIRI HATIRLATILDI

Esenyurt’ta İYİ Parti karavanına gerçekleştirilen saldırının üzerine Akşener’in; “Namertler buyurun, ben buradayım buyurun. Korkaklar buyurun, 2 kişiye 25 kişi saldırılmaz buyurun.” söylemi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden Akşener’e yönelik; “Gelin hanıma bir ders verdiler. Daha neler olacak, neler? Daha dur bakalım, bunlar iyi günlerin.” sözlerine karşın Akşener’in; “Sayın Erdoğan dedi ki; ‘Meral Hanım bunlar iyi günlerin.’ Yani 28 Şubat döneminde de söylemiştim, en iyi sayın Erdoğan bilir; imanla korku aynı yürekte olmaz.” söylemi ile “Elinden geleni ardına koymazsan namertsin, senden toz zerresi kadar korkarsam namerdim. Ben bunları daha evvel yaşadım. Belinde silah olanlar, elinde tankı tüfeği olanlar geri bastıramadı, korkutamadı da o gün onlardan korkanlar mı beni korkutacak?“ sözleri hatırlatıldı.

“BU MÜCADELEDEN DÖNERSEM NAMUSSUZUM, ŞEREFSİZİM”

Videonun sonunda ise Meral Akşener’in Meclis kürsüsünden söylediği şu sözlere yer verildi:

“Ölsem de, öldürülsem de, tehdit edilsem de, tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim. Allah’ım sana and olsun, şart olsun ki dönersem, dönersem namerdim!”