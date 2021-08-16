Akşener’e Bayburt’ta provokatif girişim

Bayburt’ta esnafı ziyaret eden İYİ Parti lideri Meral Akşener bir grubun provokasyonuyla karşılaştı. Akşener’in bulunduğu dükkana girmeye çalışan kişilere partililer ve polisin müdahalesiyle arbede yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bayburt’ta esnaf ziyareti sırasında bir kez daha provokatif saldırı girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Akşener’in dükkan içerisinde esnafla görüştüğü sırada bir grubun dükkana girmeye çalıştığı, partililer ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle arbede yaşandığı öğrenildi.

Akşener’in ziyaret ettiği dükkanların önünde toplanan grup bir süre sloganlar attı. Olay büyümeden önlendi.

Akşener, geçtiğimiz hafta da Sivas’ın Zara ilçesinde provokasyonla karşılaşmıştı. Akşener’in halka seslendiği yerde kalabalığın arasına girmeye çalışan kişiler güvenlik güçlerince önlenmişti.

ERDOĞAN ‘DAHA NELER OLACAK NELER’ DEMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yaşanan sel felaketi sonrası gittiği Rize’de de benzer tarzda bir saldırı ile karşılaşmıştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Meral Akşener’in Rize ziyaretinde uğradığı saldırı sonrası, “Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler” demişti.

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